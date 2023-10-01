Как выглядит идеальная обувь для ходьбы? Во-первых, она без каблуков

По словам специалиста, если занимаетесь спортивной ходьбой, то в первую очередь нужно обратить внимание на обувь. Если она будет неподходящая, то тренировка легко может закончиться повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.

Какой должна быть хорошая обувь для ходьбы?

комфортной и без каблука, лучше всего подойдут кроссовки, на худой конец сгодятся кеды;

с амортизацией;

с ортопедической стелькой.

Из последних двух пунктов хорошо выполнить хотя бы один, но если обувь будет соответствовать всем трём критериям, то будет только лучше.

К каблуку у многих экспертов есть предубеждение, причём даже не только в области спортивной обуви. Многие специалисты считают, что туфли и босоножки на шпильках очень травмоопасны и подходят на пару часов для званого вечера, но никак не на постоянку. Вредителями среди обуви оказались: