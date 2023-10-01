Здоровье
21:45, 01 октября 2023
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Как выглядит идеальная обувь для ходьбы? Во-первых, она без каблуков

Удивительные дела, но такие очевидные вещи до сих пор нужно проговаривать. Многие считают, что ходьба — это не бег, поэтому и пугаться каких-то особых травм не нужно. Но это не так, покалечиться можно на любом спортивном занятии, хоть на партии в шахматы, если не соблюдать все правила и не использовать верный инвентарь. Об этом рассказал травматолог-ортопед Антон Третьяков.

Как выглядит идеальная обувь для ходьбы? Во-первых, она без каблуков
© Arek Adeoye / Unsplash

По словам специалиста, если занимаетесь спортивной ходьбой, то в первую очередь нужно обратить внимание на обувь. Если она будет неподходящая, то тренировка легко может закончиться повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.

Какой должна быть хорошая обувь для ходьбы?

  • комфортной и без каблука, лучше всего подойдут кроссовки, на худой конец сгодятся кеды;
  • с амортизацией;
  • с ортопедической стелькой.

Из последних двух пунктов хорошо выполнить хотя бы один, но если обувь будет соответствовать всем трём критериям, то будет только лучше.

К каблуку у многих экспертов есть предубеждение, причём даже не только в области спортивной обуви. Многие специалисты считают, что туфли и босоножки на шпильках очень травмоопасны и подходят на пару часов для званого вечера, но никак не на постоянку. Вредителями среди обуви оказались:

  1. кроксы, которые деформируют пальцы;

  2. шпильки, которые грозят проблемами с мозолями, косточками, ахилловым сухожилием и пяточными шпорами. Не стоит забывать и о растяжениях, вывихах и переломах;

  3. модели на плоской подошве, которые усиливают нагрузку на ноги и позвоночник.

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