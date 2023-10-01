Как выглядит идеальная обувь для ходьбы? Во-первых, она без каблуков
Удивительные дела, но такие очевидные вещи до сих пор нужно проговаривать. Многие считают, что ходьба — это не бег, поэтому и пугаться каких-то особых травм не нужно. Но это не так, покалечиться можно на любом спортивном занятии, хоть на партии в шахматы, если не соблюдать все правила и не использовать верный инвентарь. Об этом рассказал травматолог-ортопед Антон Третьяков.
По словам специалиста, если занимаетесь спортивной ходьбой, то в первую очередь нужно обратить внимание на обувь. Если она будет неподходящая, то тренировка легко может закончиться повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.
Какой должна быть хорошая обувь для ходьбы?
- комфортной и без каблука, лучше всего подойдут кроссовки, на худой конец сгодятся кеды;
- с амортизацией;
- с ортопедической стелькой.
Из последних двух пунктов хорошо выполнить хотя бы один, но если обувь будет соответствовать всем трём критериям, то будет только лучше.
К каблуку у многих экспертов есть предубеждение, причём даже не только в области спортивной обуви. Многие специалисты считают, что туфли и босоножки на шпильках очень травмоопасны и подходят на пару часов для званого вечера, но никак не на постоянку. Вредителями среди обуви оказались:
кроксы, которые деформируют пальцы;
шпильки, которые грозят проблемами с мозолями, косточками, ахилловым сухожилием и пяточными шпорами. Не стоит забывать и о растяжениях, вывихах и переломах;
модели на плоской подошве, которые усиливают нагрузку на ноги и позвоночник.