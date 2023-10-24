Как выявить опухоль мозга у детей? Врач назвала главные признаки

Существует более 100 подтипов опухолей ЦНС. Их делят на доброкачественные и злокачественные. Причём и доброкачественная опухоль очень опасна, потому что может сдавливать определённые отделы головного или спинного мозга. Если ничего не делать, больной ребёнок может, например, ослепнуть.

Чем быстрее рак выявят, тем больше шансов на спасение малыша. Безъязычная перечислила «Доктору Питеру» главные симптомы опухоли ЦНС у ребёнка:

быстрое увеличение объёма головы, особенно у детей до одного года, — признак гидроцефалии;

головная боль — может появляться время от времени, а может быть постоянной. Часто по утрам сопровождается рвотой;

проблемы с глазами — резкое ухудшение зрения, двоение в глазах, выпадение полей зрения, косоглазие, опущение века, сужение зрачка на одной стороне;

нарушение походки, равновесия;

судороги;

задержка нервно-психического развития.

Распознать рак и другие серьёзные заболевания помогут обследования. Какие 7 анализов расскажут всё о вашем здоровье — узнайте здесь.