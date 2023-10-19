Как выжать из блюд с рисом максимум пользы? Придётся поменять... рис

Рис — ценный источник углеводов. Также в нём есть белок, но в меньшем количестве. А ещё в рисе присутствуют витамины группы В, калий, марганец, селен, магний, медь, фосфор. Из риса можно приготовить множество блюд — от плова до пудингов. В Азии из него делают даже десерты. При этом не весь рис одинаково хорош. Вот какой рис считается самым полезным.