21:00, 19 октября 2023
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Как выжать из блюд с рисом максимум пользы? Придётся поменять... рис
Рис — ценный источник углеводов. Также в нём есть белок, но в меньшем количестве. А ещё в рисе присутствуют витамины группы В, калий, марганец, селен, магний, медь, фосфор. Из риса можно приготовить множество блюд — от плова до пудингов. В Азии из него делают даже десерты. При этом не весь рис одинаково хорош. Вот какой рис считается самым полезным.
Какие виды риса бывают:
- пропаренный — перед удалением оболочки его подвергают термической обработке, при этом часть полезных веществ переходит в зерно, поэтому он более полезный, чем белый рис, а ещё не слипается при варке,
- нешлифованный — его варят дольше всех, зато в его оболочке остаются полезные пищевые волокна, витамины и минералы,
- коричневый или бурый — так называют рис в оболочке, она, кстати, придаёт ему специфический ореховый вкус,
- красный рис — в нём есть растительные пигменты антоцианы, поэтому при варке вода становится красной,
- дикий рис — это совсем рис, а цицания водная, такой продукт долго варится, поэтому перед готовкой его лучше замочить, сообщила «Комсомольская правда».
Вот несколько способов сделать блюда из риса максимально полезными:
- заменить белый рис коричневым,
- использовать меньше масла и жира при готовке,
- готовить рис не с красным мясом, а с птицей, морепродуктами и овощами.
В пользе риса, кстати, сомневаться не приходится. Он полезен и для сердца, и для мозга, и даже для кожи лица. Обо всех полезных особенностях этой крупы читайте тут.