Как закрыть гештальт: простой ответ психолога

Проще всего закрыть гештальт — удовлетворить потребность, довести ситуацию до логического завершения. Но часто это недоступно. В этом случае гештальт-терапевт помогает понять, какую потребность человек стремится удовлетворить и пытается придумать альтернативный способ, говорит психолог Елена Митрохина.

В частности, помогает техника «пустого стула», когда человеку предлагают поговорить с самим собой. Или с помощью двух стульев можно решить зависший конфликт с воображаемым собеседником (если тот, например, умер, и поговорить с ним по-настоящему уже никак не выйдет). Причём человек сначала может говорить от своего имени, а затем сесть и вести диалог от имени своего собеседника, и так далее.

Ранее мы рассказывали, как победить человека с синдромом вахтёра.

Чтобы правильно взаимодействовать с таким человеком, нужно понять, откуда идёт его агрессивность. Так вы сможете увидеть в нём не самодура, а «взрослого ребёнка», который проживает свои детские травмы доступным ему способом. Есть несколько вариантов:

Попробовать не реагировать на нападки, а занять позицию наблюдателя. Так можно снять напряжение и эмоционально абстрагироваться.

Довести ситуацию до абсурда. Это уместно в том случае, если не обойтись без вашего ответа или вам самому хочется как-то отреагировать. Пример: «вахтёр» сыпет придирками, а вы неожиданно начинаете полностью поддерживать сказанное им, а ещё и добавляете подробности. Вариант фразы: «Я вам больше скажу, я не только неаккуратно заполняю документы, но ещё и постоянно забываю выключить дома утюг». По словам Миросенко, обычно человек в позиции преследователя не ожидает подобной реакции. В итоге это может снизить уровень его агрессивности в моменте, а иногда даже стать началом более благоприятного контакта.

Проявить внимание к личности «вахтёра», признать его значимость. Нужно найти в нём то, что может вызывать симпатию и уважение. Но ваш комплимент должен быть искренним.