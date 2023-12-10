Здоровье
22:40, 10 декабря 2023
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Как заподозрить у себя преддиабет, если у него нет симптомов? Проанализируйте образ жизни

Преддиабет — это состояние, при котором углеводный обмен уже нарушен, однако сахар ещё не настолько повышен, как при диабете. Диагностику и лечение преддиабета осложняет то, что у него нет специфических симптомов. Как же тогда понять, что вы в зоне риска, рассказала эндокринолог DocMed Ольга Гуськова.

Freepik/Racool_studio

Freepik/Racool_studio

При преддиабете человека могут беспокоить слабость, утомляемость и головные боли. Особенно внимательным к этому стоит быть людям из группы риска по преддиабету. А это те, у кого:

  • повышенная масса тела и увеличение окружности талии,
  • малоподвижный образ жизни,
  • синдром поликистозных яичников,
  • гестационный диабет в анамнезе,
  • отягощённая наследственность по сахарному диабету 2-го типа.

Только этих факторов недостаточно. Диагноз можно поставить только по результатам анализов, отметила врач.

Учитывается уровень глюкозы венозной крови натощак, нарушение толерантности к глюкозе и высокие значения гликированного гемоглобина.

Если у вас выявили преддиабет, самое главное — снизить риск развития сахарного диабета и нормализовать показатели углеводного обмена.

Гуськова рассказала, что можно для этого сделать:

  • модифицировать образ жизни,
  • скорректировать массу тела,
  • поменять стиль питания,
  • развить физическую активность.

Есть и медикаментозная терапия — при таком состоянии часто назначают препараты метформина. При грамотно подобранных лечебных мероприятиях преддиабет обратим, процитировал Гуськову телеграм-канал DocDeti & DocMed.

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