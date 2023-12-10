Как заподозрить у себя преддиабет, если у него нет симптомов? Проанализируйте образ жизни

При преддиабете человека могут беспокоить слабость, утомляемость и головные боли. Особенно внимательным к этому стоит быть людям из группы риска по преддиабету. А это те, у кого:

повышенная масса тела и увеличение окружности талии,

малоподвижный образ жизни,

синдром поликистозных яичников,

гестационный диабет в анамнезе,

отягощённая наследственность по сахарному диабету 2-го типа.

Только этих факторов недостаточно. Диагноз можно поставить только по результатам анализов, отметила врач.

Учитывается уровень глюкозы венозной крови натощак, нарушение толерантности к глюкозе и высокие значения гликированного гемоглобина.

Если у вас выявили преддиабет, самое главное — снизить риск развития сахарного диабета и нормализовать показатели углеводного обмена.

Гуськова рассказала, что можно для этого сделать:

модифицировать образ жизни,

скорректировать массу тела,

поменять стиль питания,

развить физическую активность.

Есть и медикаментозная терапия — при таком состоянии часто назначают препараты метформина. При грамотно подобранных лечебных мероприятиях преддиабет обратим, процитировал Гуськову телеграм-канал DocDeti & DocMed.