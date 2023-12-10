Как заподозрить у себя преддиабет, если у него нет симптомов? Проанализируйте образ жизни
Преддиабет — это состояние, при котором углеводный обмен уже нарушен, однако сахар ещё не настолько повышен, как при диабете. Диагностику и лечение преддиабета осложняет то, что у него нет специфических симптомов. Как же тогда понять, что вы в зоне риска, рассказала эндокринолог DocMed Ольга Гуськова.
Freepik/Racool_studio
При преддиабете человека могут беспокоить слабость, утомляемость и головные боли. Особенно внимательным к этому стоит быть людям из группы риска по преддиабету. А это те, у кого:
- повышенная масса тела и увеличение окружности талии,
- малоподвижный образ жизни,
- синдром поликистозных яичников,
- гестационный диабет в анамнезе,
- отягощённая наследственность по сахарному диабету 2-го типа.
Только этих факторов недостаточно. Диагноз можно поставить только по результатам анализов, отметила врач.
Учитывается уровень глюкозы венозной крови натощак, нарушение толерантности к глюкозе и высокие значения гликированного гемоглобина.
Если у вас выявили преддиабет, самое главное — снизить риск развития сахарного диабета и нормализовать показатели углеводного обмена.
Гуськова рассказала, что можно для этого сделать:
- модифицировать образ жизни,
- скорректировать массу тела,
- поменять стиль питания,
- развить физическую активность.
Есть и медикаментозная терапия — при таком состоянии часто назначают препараты метформина. При грамотно подобранных лечебных мероприятиях преддиабет обратим, процитировал Гуськову телеграм-канал DocDeti & DocMed.