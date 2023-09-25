Здоровье
09:45, 25 сентября 2023
2 мин.

Как жжение во рту связано с аллергией на берёзу? Разъяснила врач

Чувствуете зуд и жжение во рту, когда едите фрукты и овощи? У этого может быть две причины — микротравмы на слизистой рта или оральная аллергия. В первом случае можно ничего не делать — само пройдёт, а во втором иногда не обойтись без врачебной помощи. Как отличить одно от другого, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева.

Как жжение во рту связано с аллергией на берёзу? Разъяснила врач
© PxHere

Если неприятные ощущения во рту связаны с микротравмами или язвочками, они появляются, как правило, после употребления некоторых фруктов и овощей, в которых много кислоты. Чаще всего это:

  • цитрусовые,
  • яблоки,
  • помидоры.

Что вызывает повреждения слизистой рта:

  • инфекции (стоматиты, эрозии),
  • механическое воздействие острыми краями пищи, сколами на зубах, инородными предметами,
  • ожоги пищей или напитками.

Если причина зуда и жжения в этом, неприятные ощущения будут только в местах повреждения и пройдут, как только заживут ранки.

Оральный аллергический синдром — более серьёзная причина жжения во рту. Чаще всего оральная аллергия связана с сезонной аллергией на пыльцу. В некоторых овощах и фруктах есть молекулы белка, похожие на аллергенные молекулы в пыльце. Поэтому, например, у людей с аллергией на берёзу могут появляться зуд и жжение во рту от яблок или персиков.

Чаще всего оральная аллергия бывает на:

  • овощи: артишок, тыква, бобовые, огородная зелень, морковь;
  • фрукты: персики, нектарины, инжир, вишня, манго, апельсины, малина, клубника, дыня;
  • орехи: миндаль, фундук, арахис;
  • другие продукты — пшеница, овёс, мёд.

Опасность оральной аллергии в том, что, если её запустить, симптомы могут распространиться дальше и вызвать опасные для жизни состояния, такие как бронхиальная астма, отёк Квинке и анафилактический шок.

Так что не ешьте продукты, от которых у вас дискомфорт во рту, а лучше покажитесь аллергологу, особенно если реакция не проходит или повторяется.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.