Как жжение во рту связано с аллергией на берёзу? Разъяснила врач

Если неприятные ощущения во рту связаны с микротравмами или язвочками, они появляются, как правило, после употребления некоторых фруктов и овощей, в которых много кислоты. Чаще всего это:

цитрусовые,

яблоки,

помидоры.

Что вызывает повреждения слизистой рта:

инфекции (стоматиты, эрозии),

механическое воздействие острыми краями пищи, сколами на зубах, инородными предметами,

ожоги пищей или напитками.

Если причина зуда и жжения в этом, неприятные ощущения будут только в местах повреждения и пройдут, как только заживут ранки.

Оральный аллергический синдром — более серьёзная причина жжения во рту. Чаще всего оральная аллергия связана с сезонной аллергией на пыльцу. В некоторых овощах и фруктах есть молекулы белка, похожие на аллергенные молекулы в пыльце. Поэтому, например, у людей с аллергией на берёзу могут появляться зуд и жжение во рту от яблок или персиков.

Чаще всего оральная аллергия бывает на:

овощи: артишок, тыква, бобовые, огородная зелень, морковь;

фрукты: персики, нектарины, инжир, вишня, манго, апельсины, малина, клубника, дыня;

орехи: миндаль, фундук, арахис;

другие продукты — пшеница, овёс, мёд.

Опасность оральной аллергии в том, что, если её запустить, симптомы могут распространиться дальше и вызвать опасные для жизни состояния, такие как бронхиальная астма, отёк Квинке и анафилактический шок.

Так что не ешьте продукты, от которых у вас дискомфорт во рту, а лучше покажитесь аллергологу, особенно если реакция не проходит или повторяется.