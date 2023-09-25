Как жжение во рту связано с аллергией на берёзу? Разъяснила врач
Чувствуете зуд и жжение во рту, когда едите фрукты и овощи? У этого может быть две причины — микротравмы на слизистой рта или оральная аллергия. В первом случае можно ничего не делать — само пройдёт, а во втором иногда не обойтись без врачебной помощи. Как отличить одно от другого, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева.
Если неприятные ощущения во рту связаны с микротравмами или язвочками, они появляются, как правило, после употребления некоторых фруктов и овощей, в которых много кислоты. Чаще всего это:
- цитрусовые,
- яблоки,
- помидоры.
Что вызывает повреждения слизистой рта:
- инфекции (стоматиты, эрозии),
- механическое воздействие острыми краями пищи, сколами на зубах, инородными предметами,
- ожоги пищей или напитками.
Если причина зуда и жжения в этом, неприятные ощущения будут только в местах повреждения и пройдут, как только заживут ранки.
Оральный аллергический синдром — более серьёзная причина жжения во рту. Чаще всего оральная аллергия связана с сезонной аллергией на пыльцу. В некоторых овощах и фруктах есть молекулы белка, похожие на аллергенные молекулы в пыльце. Поэтому, например, у людей с аллергией на берёзу могут появляться зуд и жжение во рту от яблок или персиков.
Чаще всего оральная аллергия бывает на:
- овощи: артишок, тыква, бобовые, огородная зелень, морковь;
- фрукты: персики, нектарины, инжир, вишня, манго, апельсины, малина, клубника, дыня;
- орехи: миндаль, фундук, арахис;
- другие продукты — пшеница, овёс, мёд.
Опасность оральной аллергии в том, что, если её запустить, симптомы могут распространиться дальше и вызвать опасные для жизни состояния, такие как бронхиальная астма, отёк Квинке и анафилактический шок.
Так что не ешьте продукты, от которых у вас дискомфорт во рту, а лучше покажитесь аллергологу, особенно если реакция не проходит или повторяется.