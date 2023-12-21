Какая ёлка не испортит Новый год аллергикам? Забудьте о дешёвках

Почему аллергия на ёлку из ПВХ возникает гораздо чаще, чем аллергия на украшение из формованного полиэтилена? Всё дело в том, что полиэтилен и поливинилхлорид (ПВХ) имеют разные свойства и химический состав.

ПВХ содержит хлор, пластификаторы, стабилизаторы и красители. У некоторых людей при взаимодействии с ПВХ и его добавками может возникать аллергическая реакция в виде зуда, высыпаний, покраснения и раздражения кожи. Формованный полиэтилен не содержит химических добавок и у большинства людей аллергии на него нет.

Но даже если вы покупаете ель из формованного полиэтилена, убедитесь, что она имеет сертификат качества, посоветовала Елена Гучапшева в беседе с News.ru.

«Если внешний вид живой или неживой елки не пострадает, ополоснуть ее водой, если есть сомнения, протрите влажной тряпкой в перчатках, чтоб не пораниться», — добавила врач.

Также полезно пользоваться очистителями воздуха и почаще проветривать помещение, если в доме есть люди с аллергией на ёлку.