Здоровье
21:00, 12 ноября 2023
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Какие анализы сдать перед беременностью. Список для обоих родителей

Сегодня всё больше людей предпочитают сначала добиться финансовой независимости и решить квартирный вопрос, а уже потом думать о детях. Но, прежде чем планировать саму беременность, мало просто «встать на ноги», стоит проверить самое важное — состояние здоровья обоих родителей. Что для этого сделать, рассказала врач-репродуктолог, нутрициолог, к.м.н. Виктория Александрова.

Какие анализы сдать перед беременностью. Список для обоих родителей
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Вот какие анализы перед беременностью стоит сдать женщинам:

  • общий анализ крови и расширенную биохимию, чтобы оценить состояние организма и оценить работу внутренних органов,
  • коагулограмма или гемостазиограмма и Д-димер, чтобы узнать о важной при беременности свёртывающей системе крови,
  • общий анализ мочи нужен для оценки работы почек,
  • мазок ФЕМОФЛОР-скрин, чтобы исключить наличие заболеваний, передающихся половым путём,
  • анализ крови на половые гормоны: ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиол, ДГЭА, ТТГ, пролактин, чтобы оценить работу всей репродуктивной системы— матки, яичников, гипофиза, молочных желёз и щитовидки,
  • анализ крови TORCH-комплекс, чтобы проверить наличие иммунитета к инфекциям, которые при первой беременности могут спровоцировать выкидыш или пороки развития плода,
  • мазок на онкоцитологию, чтобы исключить рак шейки матки.

Для мужчин список анализов меньше, но это не значит, что им обследоваться не нужно:

  • спермограмма и МАР-тест, чтобы определить фертильность мужчины, то есть его способность к оплодотворению естественным путём,
  • мазок Андрофлор-скрин, чтобы выявить острые инфекционно-воспалительные заболевания и самые частые инфекции, передающиеся половым путём.

Это базовый набор анализов, отметила Александрова в беседе с «Аргументами и фактами». Они нужны, чтобы своевременно скорректировать какие-то нарушения, если они есть, и сделать процесс зачатия максимально быстрым и правильным.

Как только женщина узнает о беременности, ей нужно записаться на приём к акушеру-гинекологу. Почитайте, о чём спрашивать на первом приёме у такого врача.

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