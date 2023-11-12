Какие анализы сдать перед беременностью. Список для обоих родителей
Сегодня всё больше людей предпочитают сначала добиться финансовой независимости и решить квартирный вопрос, а уже потом думать о детях. Но, прежде чем планировать саму беременность, мало просто «встать на ноги», стоит проверить самое важное — состояние здоровья обоих родителей. Что для этого сделать, рассказала врач-репродуктолог, нутрициолог, к.м.н. Виктория Александрова.
Вот какие анализы перед беременностью стоит сдать женщинам:
- общий анализ крови и расширенную биохимию, чтобы оценить состояние организма и оценить работу внутренних органов,
- коагулограмма или гемостазиограмма и Д-димер, чтобы узнать о важной при беременности свёртывающей системе крови,
- общий анализ мочи нужен для оценки работы почек,
- мазок ФЕМОФЛОР-скрин, чтобы исключить наличие заболеваний, передающихся половым путём,
- анализ крови на половые гормоны: ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиол, ДГЭА, ТТГ, пролактин, чтобы оценить работу всей репродуктивной системы— матки, яичников, гипофиза, молочных желёз и щитовидки,
- анализ крови TORCH-комплекс, чтобы проверить наличие иммунитета к инфекциям, которые при первой беременности могут спровоцировать выкидыш или пороки развития плода,
- мазок на онкоцитологию, чтобы исключить рак шейки матки.
Для мужчин список анализов меньше, но это не значит, что им обследоваться не нужно:
- спермограмма и МАР-тест, чтобы определить фертильность мужчины, то есть его способность к оплодотворению естественным путём,
- мазок Андрофлор-скрин, чтобы выявить острые инфекционно-воспалительные заболевания и самые частые инфекции, передающиеся половым путём.
Это базовый набор анализов, отметила Александрова в беседе с «Аргументами и фактами». Они нужны, чтобы своевременно скорректировать какие-то нарушения, если они есть, и сделать процесс зачатия максимально быстрым и правильным.
Как только женщина узнает о беременности, ей нужно записаться на приём к акушеру-гинекологу. Почитайте, о чём спрашивать на первом приёме у такого врача.