Какие анализы сдать перед беременностью. Список для обоих родителей

Вот какие анализы перед беременностью стоит сдать женщинам:

общий анализ крови и расширенную биохимию, чтобы оценить состояние организма и оценить работу внутренних органов,

коагулограмма или гемостазиограмма и Д-димер, чтобы узнать о важной при беременности свёртывающей системе крови,

общий анализ мочи нужен для оценки работы почек,

мазок ФЕМОФЛОР-скрин, чтобы исключить наличие заболеваний, передающихся половым путём,

анализ крови на половые гормоны: ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиол, ДГЭА, ТТГ, пролактин, чтобы оценить работу всей репродуктивной системы— матки, яичников, гипофиза, молочных желёз и щитовидки,

анализ крови TORCH-комплекс, чтобы проверить наличие иммунитета к инфекциям, которые при первой беременности могут спровоцировать выкидыш или пороки развития плода,

мазок на онкоцитологию, чтобы исключить рак шейки матки.

Для мужчин список анализов меньше, но это не значит, что им обследоваться не нужно:

спермограмма и МАР-тест, чтобы определить фертильность мужчины, то есть его способность к оплодотворению естественным путём,

мазок Андрофлор-скрин, чтобы выявить острые инфекционно-воспалительные заболевания и самые частые инфекции, передающиеся половым путём.

Это базовый набор анализов, отметила Александрова в беседе с «Аргументами и фактами». Они нужны, чтобы своевременно скорректировать какие-то нарушения, если они есть, и сделать процесс зачатия максимально быстрым и правильным.

Как только женщина узнает о беременности, ей нужно записаться на приём к акушеру-гинекологу. Почитайте, о чём спрашивать на первом приёме у такого врача.