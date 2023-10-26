Какие бактерии живут в холодильниках россиян? По полочкам разложили в Роспотребнадзоре
Главное назначение холодильника — сохранять свежесть продуктов. И он её выполняет — с неприятным бонусом в виде кучи микроорганизмов. С учётом количества их видов и распространённости, это далеко не самое чистое место на кухне. Подробности «Доктор Питер» узнал у врача-эксперта, руководителя группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
Специалист рассказал, что в холодильнике есть три самые грязные зоны: отделение для овощей, мяса и птицы, а также полки для молочных продуктов.
Все бактерии, живущие в холодильнике, разделяются на:
- патогенные микроорганизмы (вызывают инфекционные заболевания у человека);
- микроорганизмы (из-за них портятся продукты).
Классическим микробом из холодильника считается листерия — ей могут быть заражены до 30% продуктов. Есть множество её видов, большинство которых для человека неопасны. Но не Listeria monocytogenes.
Эта бактерия — настоящая угроза. Она спокойно выживает во внешней среде, а при низкой температуре (даже в морозилке) дольше сохраняется и может размножаться. Так что в холодильнике для этого патогена очень комфортные условия.
Большая вероятность, что этот тип листерии поселился на:
- мясных полуфабрикатах;
- готовых мясных блюдах;
- рыбе холодного копчения;
- молочных продуктах;
- мягких сырах;
- морепродуктах.
Также есть случаи заражения от сырых овощей и салатов.
Эта бактерия — возбудитель листериоза. Он особенно опасен для пожилых людей из-за того, что может привести к смерти.
Помимо неё, в холодильниках обитают:
- кишечная палочка — заражены мясные продукты, колбасные и сырные нарезки, молоко, фрукты и овощи, зелень, сырое тесто.
- сальмонеллы — опаснее всего молоко, мясные продукты и яйца, но можно заразиться даже через овощи (особенно через помидоры с повреждённой кожицей).
- кампилобактер — живёт на мясе инфицированных животных и продуктов из него, также в холодильнике могут быть на молоке и его продуктах, овощах и фруктах.
- золотистый стафилококк — поражает почти все продукты в холодильнике, больше всего на мясных нарезках, очищенных фруктах и овощах, открытых консервах и других продуктах, хранящихся вперемешку.
- иерсиния — опаснее всего продукты животного происхождения, а также сырые овощи и фрукты.