Какие бактерии живут в холодильниках россиян? По полочкам разложили в Роспотребнадзоре

Специалист рассказал, что в холодильнике есть три самые грязные зоны: отделение для овощей, мяса и птицы, а также полки для молочных продуктов.

Все бактерии, живущие в холодильнике, разделяются на:

патогенные микроорганизмы (вызывают инфекционные заболевания у человека);

микроорганизмы (из-за них портятся продукты).

Классическим микробом из холодильника считается листерия — ей могут быть заражены до 30% продуктов. Есть множество её видов, большинство которых для человека неопасны. Но не Listeria monocytogenes.

Эта бактерия — настоящая угроза. Она спокойно выживает во внешней среде, а при низкой температуре (даже в морозилке) дольше сохраняется и может размножаться. Так что в холодильнике для этого патогена очень комфортные условия.

Большая вероятность, что этот тип листерии поселился на:

мясных полуфабрикатах;

готовых мясных блюдах;

рыбе холодного копчения;

молочных продуктах;

мягких сырах;

морепродуктах.

Также есть случаи заражения от сырых овощей и салатов.

Эта бактерия — возбудитель листериоза. Он особенно опасен для пожилых людей из-за того, что может привести к смерти.

Помимо неё, в холодильниках обитают: