Здоровье
21:00, 26 октября 2023
2 мин.

Какие бактерии живут в холодильниках россиян? По полочкам разложили в Роспотребнадзоре

Главное назначение холодильника — сохранять свежесть продуктов. И он её выполняет — с неприятным бонусом в виде кучи микроорганизмов. С учётом количества их видов и распространённости, это далеко не самое чистое место на кухне. Подробности «Доктор Питер» узнал у врача-эксперта, руководителя группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Какие бактерии живут в холодильниках россиян? По полочкам разложили в Роспотребнадзоре
© Freepik/freepik

Специалист рассказал, что в холодильнике есть три самые грязные зоны: отделение для овощей, мяса и птицы, а также полки для молочных продуктов.

Все бактерии, живущие в холодильнике, разделяются на:

  • патогенные микроорганизмы (вызывают инфекционные заболевания у человека);
  • микроорганизмы (из-за них портятся продукты).

Классическим микробом из холодильника считается листерия — ей могут быть заражены до 30% продуктов. Есть множество её видов, большинство которых для человека неопасны. Но не Listeria monocytogenes.

Эта бактерия — настоящая угроза. Она спокойно выживает во внешней среде, а при низкой температуре (даже в морозилке) дольше сохраняется и может размножаться. Так что в холодильнике для этого патогена очень комфортные условия.

Большая вероятность, что этот тип листерии поселился на:

  • мясных полуфабрикатах;
  • готовых мясных блюдах;
  • рыбе холодного копчения;
  • молочных продуктах;
  • мягких сырах;
  • морепродуктах.

Также есть случаи заражения от сырых овощей и салатов.

Эта бактерия — возбудитель листериоза. Он особенно опасен для пожилых людей из-за того, что может привести к смерти.

Помимо неё, в холодильниках обитают:

  • кишечная палочка — заражены мясные продукты, колбасные и сырные нарезки, молоко, фрукты и овощи, зелень, сырое тесто.
  • сальмонеллы — опаснее всего молоко, мясные продукты и яйца, но можно заразиться даже через овощи (особенно через помидоры с повреждённой кожицей).
  • кампилобактер — живёт на мясе инфицированных животных и продуктов из него, также в холодильнике могут быть на молоке и его продуктах, овощах и фруктах.
  • золотистый стафилококк — поражает почти все продукты в холодильнике, больше всего на мясных нарезках, очищенных фруктах и овощах, открытых консервах и других продуктах, хранящихся вперемешку.
  • иерсиния — опаснее всего продукты животного происхождения, а также сырые овощи и фрукты.
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.