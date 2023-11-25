Эти привычки не дают отдохнуть на выходных. Под запретом даже сериалы

Самая распространённой ошибкой на выходных Мелех назвала попытку переделать все дела. В итоге человек просто перегружает себя работой и не даёт своему организму нормально отдохнуть до понедельника. Также не следует приносить работу домой и навёрстывать упущенное за выходные.

Вот что ещё может испортить отдых:

Вечеринки с друзьями. Да, как ни странно, с друзьями полезней встречаться в будни в обеденное время, а не устраивать шумные вечеринки до поздней ночи в выходные.

Переедание.

Соцсети, привычка зависать на страничках других людей.

Неумение переключаться. На выходных полезно переключать свои мысли на что-то новое и безопасное — книги, весёлую музыку, любимое хобби и т. д.

Просмотры сериалов до глубокой ночи.

На выходных, да и вообще в течение всей недели важно хорошо высыпаться. Об этом постоянно говорят врачи, благодаря чему стало модным пить таблетки для сна — мелатонин. Что нужно о них знать и кому их точно нельзя — читайте здесь.