Началась аллергия, которой раньше не было? Это может быть признаком рака

Эксперт отметил, что внезапное появление аллергии — один из тревожных звоночков. Также среди опасных внешних проявлений — резкая потеря или набор веса, нездоровый цвет кожи и отёки. Эти факторы могут говорить о нарушениях в работе эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Насторожить должно и поведение человека. Поводом показаться врачу будет постоянное чувство усталости и раздражительность.

О симптомах самого незаметного рака рассказали в этом материале.