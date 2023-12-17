Здоровье
04:00, 17 декабря 2023
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Началась аллергия, которой раньше не было? Это может быть признаком рака

Онкологические заболевания — одни из самых опасных. Они долго могут не давать о себе знать, а лечить их на поздних стадиях очень непросто. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют прислушаться к любым сигналам своего организма и проходить профилактические осмотры. О том, какие перемены во внешности должны насторожить, News.ru объяснил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Началась аллергия, которой раньше не было? Это может быть признаком рака
© Giorgio Trovato / Unsplash

Эксперт отметил, что внезапное появление аллергии — один из тревожных звоночков. Также среди опасных внешних проявлений — резкая потеря или набор веса, нездоровый цвет кожи и отёки. Эти факторы могут говорить о нарушениях в работе эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Насторожить должно и поведение человека. Поводом показаться врачу будет постоянное чувство усталости и раздражительность.

О симптомах самого незаметного рака рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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