Началась аллергия, которой раньше не было? Это может быть признаком рака
Онкологические заболевания — одни из самых опасных. Они долго могут не давать о себе знать, а лечить их на поздних стадиях очень непросто. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют прислушаться к любым сигналам своего организма и проходить профилактические осмотры. О том, какие перемены во внешности должны насторожить, News.ru объяснил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
Эксперт отметил, что внезапное появление аллергии — один из тревожных звоночков. Также среди опасных внешних проявлений — резкая потеря или набор веса, нездоровый цвет кожи и отёки. Эти факторы могут говорить о нарушениях в работе эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Насторожить должно и поведение человека. Поводом показаться врачу будет постоянное чувство усталости и раздражительность.
О симптомах самого незаметного рака рассказали в этом материале.