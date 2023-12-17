Назван самый опасный подарок для ребёнка на Новый год

Педиатр Ольга Татаркина рассказала, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить детям, если не хочется серьёзно навредить их здоровью и отправить на все зимние праздники в больницу.

Магнитные конструкторы, которые состоят из множества магнитных шариков. Если проглотить одну деталь, это уже плохо, но две и более сделают процесс извлечения очень сложным. К тому же шарики могут проходить через пищеварительную систему с разной скоростью, притягиваться и наносить повреждения кишечнику и желудку, причем вплоть до сквозных отверстий. Игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты и прочее). Ребёнок может случайно подставить под лопасти лицо или палец и пораниться. Игрушечное оружие (пистолеты с пульками, дротики с острыми наконечниками, мечи и прочее).

Кстати, на Новый год можно получить бесплатный подарок для ребёнка. А как это сделать и где его взять — читайте здесь.