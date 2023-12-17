05:00, 17 декабря 2023
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Назван самый опасный подарок для ребёнка на Новый год
Перед Новым годом у многих россиян пухнет голова потому, что нужно закупиться продуктами и придумать, что дарить близким. И если у взрослых ещё можно спросить или выбрать для них практичный подарок, то с детьми такой фокус не пройдёт. Им нужно что-то интересное и увлекательное, но зачастую в этом может таиться опасность.
Педиатр Ольга Татаркина рассказала, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить детям, если не хочется серьёзно навредить их здоровью и отправить на все зимние праздники в больницу.
- Магнитные конструкторы, которые состоят из множества магнитных шариков. Если проглотить одну деталь, это уже плохо, но две и более сделают процесс извлечения очень сложным. К тому же шарики могут проходить через пищеварительную систему с разной скоростью, притягиваться и наносить повреждения кишечнику и желудку, причем вплоть до сквозных отверстий.
- Игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты и прочее). Ребёнок может случайно подставить под лопасти лицо или палец и пораниться.
- Игрушечное оружие (пистолеты с пульками, дротики с острыми наконечниками, мечи и прочее).
Кстати, на Новый год можно получить бесплатный подарок для ребёнка. А как это сделать и где его взять — читайте здесь.