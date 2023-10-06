Какие продукты нужно есть наутро после пьянки. Советы от нутрициолога

Специалистка объяснила, что алкоголь опасен тем, что, попадая в организм, он расщепляется и видоизменяется до очень токсичного ацетальдегида, потом распадается до уксусной кислоты и выводится из организма. Но чем больше пьёшь (или имеешь проблемы со здоровьем), тем хуже алкоголь выводится из организма. Поэтому ему нужно помогать со стороны. В меню для этого лучше включить:

Ферментированные продукты (комбучу, квас, квашеную капусту). Они помогают восстановить баланс солей и уменьшают головную боль поутру. Минеральная вода (для желчеоттока и детоксикации). Но выбирать нужно не просто минеральную, а столовую, да ещё и выпустить из неё все пузырики — так полезнее будет. Бобовые и цельные злаки — для витамина В3. Сыр, яйца, скумбрия, печень — для витамина В12. Морепродукты, чечевица, тыквенные семечки — для цинка. Он участвует в устранении этанола. Костный бульон содержит аминокислоты. Отвар из одуванчика, кукурузных рылец, расторопши, артишока (поможет избавиться от застоя желчи).

Очень важно утром не попытаться выбить клин клином и не начать опохмеляться стопариком. Алкогольное опьянение — это по факту отравление, поэтому после пьянки нужно организм поддержать, а не травить дальше. Если перестараться, то можно и в больничку отъехать.