Какие продукты нужно есть наутро после пьянки. Советы от нутрициолога
Алкоголю много не надо, чтобы нанести урон организму, — не обязательно быть запойным пьяницей, достаточно пропустить вечером с друзьями стаканчик или другой. И вот, чтобы минимизировать все повреждения, быстрее отойти от вчерашнего и восстановить баланс в организме, нутрициолог Дарья Сенатова посоветовала добавить в рацион несколько продуктов и напитков.
Специалистка объяснила, что алкоголь опасен тем, что, попадая в организм, он расщепляется и видоизменяется до очень токсичного ацетальдегида, потом распадается до уксусной кислоты и выводится из организма. Но чем больше пьёшь (или имеешь проблемы со здоровьем), тем хуже алкоголь выводится из организма. Поэтому ему нужно помогать со стороны. В меню для этого лучше включить:
Ферментированные продукты (комбучу, квас, квашеную капусту). Они помогают восстановить баланс солей и уменьшают головную боль поутру.
Минеральная вода (для желчеоттока и детоксикации). Но выбирать нужно не просто минеральную, а столовую, да ещё и выпустить из неё все пузырики — так полезнее будет.
Бобовые и цельные злаки — для витамина В3.
Сыр, яйца, скумбрия, печень — для витамина В12.
Морепродукты, чечевица, тыквенные семечки — для цинка. Он участвует в устранении этанола.
Костный бульон содержит аминокислоты.
Отвар из одуванчика, кукурузных рылец, расторопши, артишока (поможет избавиться от застоя желчи).
Очень важно утром не попытаться выбить клин клином и не начать опохмеляться стопариком. Алкогольное опьянение — это по факту отравление, поэтому после пьянки нужно организм поддержать, а не травить дальше. Если перестараться, то можно и в больничку отъехать.