Здоровье
10:20, 10 октября 2023
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Какие продукты нужно есть в октябре? Подсказка — готовьтесь к Хэллоуину

Осенью со всех сторон чихают и кашляют, обсыпая бациллой, поэтому иммунитету нужно помогать изо всех сил. Тем более что солнца особенно не дождёшься, поэтому всё получает +5 баллов к унынию. Однако эксперты Роспотребнадзора подсказали, что делать, — нужно налегать на сезонные фрукты и овощи, а какие именно — читайте в материале ниже.

Какие продукты нужно есть в октябре? Подсказка — готовьтесь к Хэллоуину
© freepik.com/drazenzigic

Осенью стоит поднабраться сил, чтобы выстоять во время зимних морозов, а этому помогут специальные продукты, которые в октябре становятся наиболее полезными. И выбор большой — можно себе что-то подобрать по вкусу.

Овощи

  • Тыква (много бета-каротина, железа, меди и фтора) укрепляет зрение и иммунитет, помогает росту и обновлению клеток.
  • Капуста (подойдут разные виды: белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, савойская и брокколи).
  • Баклажаны, кабачки и патиссоны.
  • Помидоры, огурцы, болгарский перец.
  • Морковь, свекла, репа.
  • Картофель и батат.
  • Репчатый лук, лук-порей.
  • Стручковая фасоль.
  • Топинамбур и сельдерей.
  • Фенхель, цикорий, пастернак.
  • Чеснок и хрен.
  • Сезонная зелень.

Фрукты

  • Яблоко;
  • груша;
  • айва;
  • слива;
  • хурма;
  • инжир;
  • киви.

Ягоды

Сезонные ягоды укрепляют иммунитет и помогают противостоять вирусам и гриппу, которыми осенью болеют все вокруг. Самые полезные:

  • клюква;
  • боярышник;
  • бузина;
  • калина;
  • облепиха;
  • шиповник.

Ещё осенью врачи советуют есть манго. Он и иммунитету поможет, и от стресса спасёт, и кожу от внешних воздействий убережёт. А всё благодаря витамину B6, K и E, калию, магнию, лютеину, зеаксантину, мангиферину и клетчатке.

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