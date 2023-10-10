Какие продукты нужно есть в октябре? Подсказка — готовьтесь к Хэллоуину

Осенью стоит поднабраться сил, чтобы выстоять во время зимних морозов, а этому помогут специальные продукты, которые в октябре становятся наиболее полезными. И выбор большой — можно себе что-то подобрать по вкусу.

Овощи

Тыква (много бета-каротина, железа, меди и фтора) укрепляет зрение и иммунитет, помогает росту и обновлению клеток.

Капуста (подойдут разные виды: белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, савойская и брокколи).

Баклажаны, кабачки и патиссоны.

Помидоры, огурцы, болгарский перец.

Морковь, свекла, репа.

Картофель и батат.

Репчатый лук, лук-порей.

Стручковая фасоль.

Топинамбур и сельдерей.

Фенхель, цикорий, пастернак.

Чеснок и хрен.

Сезонная зелень.

Фрукты

Яблоко;

груша;

айва;

слива;

хурма;

инжир;

киви.

Ягоды

Сезонные ягоды укрепляют иммунитет и помогают противостоять вирусам и гриппу, которыми осенью болеют все вокруг. Самые полезные:

клюква;

боярышник;

бузина;

калина;

облепиха;

шиповник.

Ещё осенью врачи советуют есть манго. Он и иммунитету поможет, и от стресса спасёт, и кожу от внешних воздействий убережёт. А всё благодаря витамину B6, K и E, калию, магнию, лютеину, зеаксантину, мангиферину и клетчатке.