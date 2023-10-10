Какие продукты нужно есть в октябре? Подсказка — готовьтесь к Хэллоуину
Осенью со всех сторон чихают и кашляют, обсыпая бациллой, поэтому иммунитету нужно помогать изо всех сил. Тем более что солнца особенно не дождёшься, поэтому всё получает +5 баллов к унынию. Однако эксперты Роспотребнадзора подсказали, что делать, — нужно налегать на сезонные фрукты и овощи, а какие именно — читайте в материале ниже.
Осенью стоит поднабраться сил, чтобы выстоять во время зимних морозов, а этому помогут специальные продукты, которые в октябре становятся наиболее полезными. И выбор большой — можно себе что-то подобрать по вкусу.
Овощи
- Тыква (много бета-каротина, железа, меди и фтора) укрепляет зрение и иммунитет, помогает росту и обновлению клеток.
- Капуста (подойдут разные виды: белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, савойская и брокколи).
- Баклажаны, кабачки и патиссоны.
- Помидоры, огурцы, болгарский перец.
- Морковь, свекла, репа.
- Картофель и батат.
- Репчатый лук, лук-порей.
- Стручковая фасоль.
- Топинамбур и сельдерей.
- Фенхель, цикорий, пастернак.
- Чеснок и хрен.
- Сезонная зелень.
Фрукты
- Яблоко;
- груша;
- айва;
- слива;
- хурма;
- инжир;
- киви.
Ягоды
Сезонные ягоды укрепляют иммунитет и помогают противостоять вирусам и гриппу, которыми осенью болеют все вокруг. Самые полезные:
- клюква;
- боярышник;
- бузина;
- калина;
- облепиха;
- шиповник.
Ещё осенью врачи советуют есть манго. Он и иммунитету поможет, и от стресса спасёт, и кожу от внешних воздействий убережёт. А всё благодаря витамину B6, K и E, калию, магнию, лютеину, зеаксантину, мангиферину и клетчатке.