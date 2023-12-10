Только не том-ям. Врач рассказала, какие супы хороши для организма зимой

По словам диетолога, наваристые супы и бульоны не только прекрасно согревают, но и помогают не набрать лишний вес — а это очень даже актуально зимой. В этих вариантах много жидкости, и бульон вместе с гущей заполняют объём желудка так, что и второго съедите поменьше, и на перекусы желания не останется.

Фаерман порекомендовала есть такие супы в сильные морозы даже тем, кто не особый их поклонник. Исключить стоит лишь острые варианты — к примеру, харчо и том-ям. А если жить без них не можете, то хотя бы сразу не бегите на улицу — есть риск простудиться.

А морозы между тем обещают нехилые. В некоторых регионах России температура достигнет минус 45 градусов. Например, в центре Красноярского края до 13 декабря обещают от –45 до –47.