Здоровье
15:40, 09 ноября 2023
1 мин.

Какие травы помогут при болезнях бронхов и лёгких? Советы пульмонолога

Для лечения многих заболеваний разработано уже множество препаратов: есть дорогие и дешёвые, в виде уколов или таблеток — достаточно лишь сходить ко врачу и он их вам пропишет при необходимости. Но некоторые россияне до сих пор отдают предпочтение лечению травами и другими дарами природы. Врач-терапевт, пульмонолог клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Юлия Закиева рассказала, насколько эффективна фитотерапия.

Какие травы помогут при болезнях бронхов и лёгких? Советы пульмонолога
© Freepik

По словам эксперта, все фитопрепараты можно поделить на две группы: муколитики и противокашлевые. Первые хорошо разжижают бронхиальный секрет. К таким растениям относятся: трава термопсиса, листья мать-и-мачехи, трава фиалки, побеги багульника болотного, трава чабреца, корневище с корнями девясила и другие.

Во второй группе препаратов — корень алтея, подорожник, эфирное масло плодов аниса, эвкалипта, мяты перечной, фенхель. Они останавливают сильный кашлевый рефлекс.

Многие полагаются на травы, так как считают, что их эффект не особо силён и что побочки никакой от них нет. Но на деле у каждого растительного препарата есть свои противопоказания и показания для применения, уточнила врач. Например, некоторые травы (термопсис) могут привести к увеличению объёма мокроты и усилить рвотный рефлекс. Также нельзя списывать со счетов индивидуальную непереносимость. Она может проявиться в виде дерматитов, ринореи, ларинго- и бронхоспазма. Так что лучше принимать любые подобные средства после консультации со врачом.

Ещё одна популярная в народной медицине трава — зверобой. Чем он полезен и что лечит, можно узнать тут.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.