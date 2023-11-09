Какие травы помогут при болезнях бронхов и лёгких? Советы пульмонолога

По словам эксперта, все фитопрепараты можно поделить на две группы: муколитики и противокашлевые. Первые хорошо разжижают бронхиальный секрет. К таким растениям относятся: трава термопсиса, листья мать-и-мачехи, трава фиалки, побеги багульника болотного, трава чабреца, корневище с корнями девясила и другие.

Во второй группе препаратов — корень алтея, подорожник, эфирное масло плодов аниса, эвкалипта, мяты перечной, фенхель. Они останавливают сильный кашлевый рефлекс.

Многие полагаются на травы, так как считают, что их эффект не особо силён и что побочки никакой от них нет. Но на деле у каждого растительного препарата есть свои противопоказания и показания для применения, уточнила врач. Например, некоторые травы (термопсис) могут привести к увеличению объёма мокроты и усилить рвотный рефлекс. Также нельзя списывать со счетов индивидуальную непереносимость. Она может проявиться в виде дерматитов, ринореи, ларинго- и бронхоспазма. Так что лучше принимать любые подобные средства после консультации со врачом.

Ещё одна популярная в народной медицине трава — зверобой. Чем он полезен и что лечит, можно узнать тут.