Здоровье
14:40, 06 января 2024
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Какие вещи взять с собой в роддом. Шпаргалка со списком

Собирать сумку в роддом рекомендуют за 4-5 недель до родов, а если беременность протекает тяжело, и есть риски родить преждевременно, то все вещи лучше подготовить на сроке 30-33 недели. Позже собирать уже тяжело, а если начать совсем рано, есть риск забить её ненужными вещами.

Какие вещи взять с собой в роддом. Шпаргалка со списком

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На роды с собой стоит взять:

  • телефон и зарядное устройство;
  • кошелёк;
  • резинку для волос;
  • перекус;
  • бутылку с водой (удобнее с узким «спортивным» горлышком);
  • не скользкие моющиеся тапочки;
  • носки;
  • прокладки (не трусики — это неудобно, так как врач будет периодически осматривать);
  • бальзам для губ;
  • компрессионные чулки;
  • халат и сорочку (если их допускает или требует роддом).

Во многих роддомах разрешают брать с собой то, что может помочь во время родов: например, массажное масло, ароматические палочки или свечи. Главное, оставаться в рамках разумного.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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