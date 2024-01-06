14:40, 06 января 2024
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Какие вещи взять с собой в роддом. Шпаргалка со списком
Собирать сумку в роддом рекомендуют за 4-5 недель до родов, а если беременность протекает тяжело, и есть риски родить преждевременно, то все вещи лучше подготовить на сроке 30-33 недели. Позже собирать уже тяжело, а если начать совсем рано, есть риск забить её ненужными вещами.
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На роды с собой стоит взять:
- телефон и зарядное устройство;
- кошелёк;
- резинку для волос;
- перекус;
- бутылку с водой (удобнее с узким «спортивным» горлышком);
- не скользкие моющиеся тапочки;
- носки;
- прокладки (не трусики — это неудобно, так как врач будет периодически осматривать);
- бальзам для губ;
- компрессионные чулки;
- халат и сорочку (если их допускает или требует роддом).
Во многих роддомах разрешают брать с собой то, что может помочь во время родов: например, массажное масло, ароматические палочки или свечи. Главное, оставаться в рамках разумного.