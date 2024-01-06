Какие вещи взять с собой в роддом. Шпаргалка со списком

Собирать сумку в роддом рекомендуют за 4-5 недель до родов, а если беременность протекает тяжело, и есть риски родить преждевременно, то все вещи лучше подготовить на сроке 30-33 недели. Позже собирать уже тяжело, а если начать совсем рано, есть риск забить её ненужными вещами.