Каких витаминов не хватает в рационе веганов? Ответ нутрициолога

По словам специалиста, веганы не могут оставаться здоровыми без дополнительной поддержки витаминчиками. Они должны включать в свой рацион добавки эссенциальных аминокислот и спируллины на постоянной основе. Последняя содержит все необходимые аминокислоты.

Кочнева объяснила, что все белковые молекулы в организме строятся из аминокислот. Только восемь из них синтезируются нашим телом, остальные — поступают с пищей. И при ограниченном рационе их точно недостаточно.

Из БАДов веганам и последователям сыроедения нужно принимать железо, витамин В12 и витамин D, заметила эксперт. Последний, кстати, почти не синтезируется в коже россиян (из-за места нашего проживания), а поступает только с пищей.

А вообще осенью витамины не помешают почти всем. О том, какие пойдут на пользу здоровью, можно узнать в этом материале.