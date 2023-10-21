Каких витаминов не хватает в рационе веганов? Ответ нутрициолога
Каждый вправе питаться так, как считает нужным и правильным. Правда, такой подход не убережёт от различных дефицитов полезных и необходимых организму микроэлементов: кому-то будет недоставать железа, а кому-то витамина D. Всё-таки не зря говорят, что питание должно быть сбалансированным. О том, какие микроэлементы нужны веганам, «Газете. Ru» рассказала онколог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева.
По словам специалиста, веганы не могут оставаться здоровыми без дополнительной поддержки витаминчиками. Они должны включать в свой рацион добавки эссенциальных аминокислот и спируллины на постоянной основе. Последняя содержит все необходимые аминокислоты.
Кочнева объяснила, что все белковые молекулы в организме строятся из аминокислот. Только восемь из них синтезируются нашим телом, остальные — поступают с пищей. И при ограниченном рационе их точно недостаточно.
Из БАДов веганам и последователям сыроедения нужно принимать железо, витамин В12 и витамин D, заметила эксперт. Последний, кстати, почти не синтезируется в коже россиян (из-за места нашего проживания), а поступает только с пищей.
А вообще осенью витамины не помешают почти всем. О том, какие пойдут на пользу здоровью, можно узнать в этом материале.