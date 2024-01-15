Здоровье
08:00, 15 января 2024
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Какой картошкой можно серьёзно отравиться? Бегом проверять

Любой натуральный продукт полезен в разумных количествах, то же самое можно сказать и о картофеле. Но оказывается, так бывает не всегда, потому что некоторые виды картошки могут вызвать нешуточное отравление, при котором придётся вызывать скорую. Как распознать среди клубней предателя и как его обезвредить — рассказала гастроэнтеролог Кашух.

Какой картошкой можно серьёзно отравиться? Бегом проверять
© Peter Schad / Unsplash

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в картофеле находится природный яд — соланин, который обычно защищает клубни от вредителей. И человек — один из них, но у него хватает ума избавиться от ядовитых частей. Итак, на что нужно обратить внимание?

  1. На кожуру картофеля, она содержит большое количество соланина.
  2. На ростки картофеля — все глазки и побеги проросшей картошки нужно тщательно вырезать.
  3. На зеленцу в картофеле — это хлорофилл, он безопасен сам по себе, но активизирует выработку соланина, поэтому зелёные части тоже срезаем.

После того как убрали всё лишнее, картошку нужно термически обработать — отварить, потушить или запечь. В таком случае она будет безопасна и даже полезна. О полезных свойствах картофеля, кстати, можно почитать здесь.

Но как понять, что проворонили ядовитый кусочек и отравились? Симптомы появятся уже спустя два часа и будут очень красноречивыми:

  • диарея;
  • тошнота и рвота;
  • головная боль;
  • вялость;
  • повышение температуры.

В таком случае нужно не ждать чуда, а сразу вызывать скорую.

Но проросшей опасна только картошка — морковь, свёклу, редьку, лук и чеснок можно спокойно есть.

Автор:Ника Белова
Редакция
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