Какой картошкой можно серьёзно отравиться? Бегом проверять

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в картофеле находится природный яд — соланин, который обычно защищает клубни от вредителей. И человек — один из них, но у него хватает ума избавиться от ядовитых частей. Итак, на что нужно обратить внимание?

На кожуру картофеля, она содержит большое количество соланина. На ростки картофеля — все глазки и побеги проросшей картошки нужно тщательно вырезать. На зеленцу в картофеле — это хлорофилл, он безопасен сам по себе, но активизирует выработку соланина, поэтому зелёные части тоже срезаем.

После того как убрали всё лишнее, картошку нужно термически обработать — отварить, потушить или запечь. В таком случае она будет безопасна и даже полезна. О полезных свойствах картофеля, кстати, можно почитать здесь.

Но как понять, что проворонили ядовитый кусочек и отравились? Симптомы появятся уже спустя два часа и будут очень красноречивыми:

диарея;

тошнота и рвота;

головная боль;

вялость;

повышение температуры.

В таком случае нужно не ждать чуда, а сразу вызывать скорую.

Но проросшей опасна только картошка — морковь, свёклу, редьку, лук и чеснок можно спокойно есть.