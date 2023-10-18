Калории vs витамины. Врач объяснил, кому и сколько яиц можно в день

Врач напомнил, что в куриных яйцах есть не только белки и полезные жиры, но и витамины A, D и группы B. Все они полезны для активности, иммунитета и хорошего самочувствия, сказал медик «Москве 24».

Но калорийность — это и правда проблема. Людям с лишним весом не стоит налегать на яйца, потому что есть риск поправиться ещё сильнее. По словам Арзамасцева, две-три штуки неделю — вполне подойдут.

Другая группа риска — люди с атеросклерозом. Но и тоже можно есть яйца, просто не каждый день и не по 5 штук. «Два-три раза в неделю по одному-два яйца можно есть абсолютно без проблем», — сказал диетолог.

Ещё осторожнее нужно быть с сырыми яйцами. В народе об их полезности ходят легенды, но врачи выступают против таких гастрономических извращений. Сколько сырых яиц можно в день и как их безопасно есть — узнайте здесь.