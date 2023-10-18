Калории vs витамины. Врач объяснил, кому и сколько яиц можно в день
Куриные яйца советуют есть ради белка и полезных каротиноидов в желтке, но предупреждают о калорийности продукта, пугают холестерином. Поэтому не очень понятно, сколько вообще яиц надо съедать в день и можно ли их потреблять ежедневно. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев отметил, что всё зависит от состояния здоровья едока. Если человек молодой и здоровый, то 1–2 яйца в день ему пойдут на пользу.
Врач напомнил, что в куриных яйцах есть не только белки и полезные жиры, но и витамины A, D и группы B. Все они полезны для активности, иммунитета и хорошего самочувствия, сказал медик «Москве 24».
Но калорийность — это и правда проблема. Людям с лишним весом не стоит налегать на яйца, потому что есть риск поправиться ещё сильнее. По словам Арзамасцева, две-три штуки неделю — вполне подойдут.
Другая группа риска — люди с атеросклерозом. Но и тоже можно есть яйца, просто не каждый день и не по 5 штук. «Два-три раза в неделю по одному-два яйца можно есть абсолютно без проблем», — сказал диетолог.
Ещё осторожнее нужно быть с сырыми яйцами. В народе об их полезности ходят легенды, но врачи выступают против таких гастрономических извращений. Сколько сырых яиц можно в день и как их безопасно есть — узнайте здесь.