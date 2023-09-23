Здоровье
14:45, 23 сентября 2023
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Кандидоз, не воруй! Как грибок мешает организму получать железо

Железо — один из тех элементов, с нехваткой которого организму быстро начинает плохеть: появляются слабость, апатия, выпадают волосы. И в обычной ситуации восполнить дефицит достаточно легко: можно добавить в рацион больше продуктов с железом или сходить к врачу за рецептом на специальные препараты. Но иногда причиной нехватки железа может стать болезнь. Это кандидоз.

Кандидоз, не воруй! Как грибок мешает организму получать железо
© Freepik

Откуда берётся кандидоз

Как рассказала в своём телеграм-канале врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова, частенько железо в нашем организме «ворует» кандида — грибок, который при активном размножении вызывает воспаление.

Проявляется инфекция, которую называют синдромом избыточного грибкового роста (СИГР) или кандидозом. К слову, кандида всегда есть в нашей микробиоте, но этого грибка обычно немного, а размножаться он начинает только при снижении иммунитета.

Развитию кандидоза также способствуют:

  • стресс;
  • хронические болезни желудка и кишечника;
  • гельминтозы;
  • аутоиммунные процессы;
  • тяжёлые инфекции по типу ВИЧ;
  • приём антибиотиков;
  • изменения гормонального фона;
  • сахарный диабет и проблемы с щитовидкой;
  • приём препаратов при пересадке органов.

Симптомы кандидоза

При обильном размножении кандиды выделяют крайне неприятные токсины, раздражающие стенки кишечника, вызывающие его расстройство и воспаление. Определить кандидоз можно по следующим признакам:

  • тяга к сладкому;
  • жидкий стул;
  • тошнота, рвота, головная боль и другие симптомы интоксикации;
  • боль и вздутие живота;
  • поражение других органов пищеварение (редко).

Как кандидоз вредит организму

Кандида буквально ворует у других микроорганизмов внутри нашего тела различные питательные вещества, не только железо. Всё из-за того, что грибок выделяет вещества, мешающие всасыванию, транспорту и метаболизму элементов.

Как итог: в организме развиваются аутоиммунные процессы, проявляются слабость и недомогание. А у женщин ещё может развиться вагинальная форма кандидоза наряду с кишечной — «молочница».

Кроме того, если у человека слабый иммунитет, то кандидоз при отсутствии должного лечения может вызвать заражение крови и поразить другие органы, включая мозг.

В зоне риска находятся и беременные, потому что СИГР провоцирует преждевременные роды, а также может заразить плод. Так что медлить с походом к врачу при кандидозе категорически нельзя.

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