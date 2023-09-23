Кандидоз, не воруй! Как грибок мешает организму получать железо

Откуда берётся кандидоз

Как рассказала в своём телеграм-канале врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова, частенько железо в нашем организме «ворует» кандида — грибок, который при активном размножении вызывает воспаление.

Проявляется инфекция, которую называют синдромом избыточного грибкового роста (СИГР) или кандидозом. К слову, кандида всегда есть в нашей микробиоте, но этого грибка обычно немного, а размножаться он начинает только при снижении иммунитета.

Развитию кандидоза также способствуют:

стресс;

хронические болезни желудка и кишечника;

гельминтозы;

аутоиммунные процессы;

тяжёлые инфекции по типу ВИЧ;

приём антибиотиков;

изменения гормонального фона;

сахарный диабет и проблемы с щитовидкой;

приём препаратов при пересадке органов.

Симптомы кандидоза

При обильном размножении кандиды выделяют крайне неприятные токсины, раздражающие стенки кишечника, вызывающие его расстройство и воспаление. Определить кандидоз можно по следующим признакам:

тяга к сладкому;

жидкий стул;

тошнота, рвота, головная боль и другие симптомы интоксикации;

боль и вздутие живота;

поражение других органов пищеварение (редко).

Как кандидоз вредит организму

Кандида буквально ворует у других микроорганизмов внутри нашего тела различные питательные вещества, не только железо. Всё из-за того, что грибок выделяет вещества, мешающие всасыванию, транспорту и метаболизму элементов.

Как итог: в организме развиваются аутоиммунные процессы, проявляются слабость и недомогание. А у женщин ещё может развиться вагинальная форма кандидоза наряду с кишечной — «молочница».

Кроме того, если у человека слабый иммунитет, то кандидоз при отсутствии должного лечения может вызвать заражение крови и поразить другие органы, включая мозг.

В зоне риска находятся и беременные, потому что СИГР провоцирует преждевременные роды, а также может заразить плод. Так что медлить с походом к врачу при кандидозе категорически нельзя.

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