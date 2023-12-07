Капустка, кефирчик и весёлый кишечник. Учёные рассказали, какие продукты лечат депрессию

Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале. Она рассказала о новом исследовании учёных, которые доказали, что такие простые продукты, как йогурт или квашеная капуста, могут оказаться очень полезными в борьбе с депрессией.

Всё дело в лактобактериях, которые живут и в кисломолочных, и в ферментированных продуктах. Они помогают наладить микробиом кишечника, а через это предотвратить развитие многих болезней, в том числе связанных с нервной и гормональной системой.

Особенно отличились лактобациллы. Их применение на грызунах показало, что эти микроорганизмы помогают поддерживать уровень иммунного медиатора гамма-интерферона. А он как раз связан с реакцией человеческого организма на стресс и, если поддерживать его на нужном уровне, способен предотвратить депрессию.

В свою очередь, продукты с большим количеством сахара, простых углеводов, трансжиров и добавок негативно влияют не только на пищеварение, но и на настроение. Они усиливают воспалительные процессы, замедляют обмен веществ и могут привести к депрессии, если их доля в рационе превышает разумную.