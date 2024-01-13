Кардиолог развенчал миф о пользе шоколада для сердца

Потенциальную пользу для сердца шоколад теряет по мере того, как к какао-бобам добавляют другие ингредиенты — молоко, сахар и жиры, рассказал директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США.

В итоге продукт получается очень углеводистым и калорийным, а значит, вовсе не полезным для сердца и сосудов.

Но польза у шоколада даже в таком виде есть. Иногда он положительно сказывается на психическом здоровье, добавил Бхатт. Важна лишь дозировка — оптимальной нормой считается около 28–57 г шоколада в день.

Вся польза шоколада раскроется, если есть его правильно. Как — научила врач.