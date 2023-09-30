Здоровье
03:00, 30 сентября 2023
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Каша для пожилых. Врач объяснила, в чём секрет зелёной гречки

Врачи и диетологи не устают нахваливать гречку за её полезные свойства. Но есть зелёная гречка, которая ещё полезнее обычный. Цвет крупы здесь ни при чём. Единственная разница в том, что зёрна зелёной гречки не обжаривают и вообще никакой термической обработке не подвергают. За счёт этого в ней остаётся больше полезного. Врач-диетолог Марият Мухина объяснила, почему зелёная гречка идеально подходит именно пожилым людям.

Каша для пожилых. Врач объяснила, в чём секрет зелёной гречки
© freepik

Чем полезна зелёная гречка

Итак, зелёная гречка — это обычная гречка, только термически не обработанная в ходе производства. Зёрна просто очищают от жёстких плодовых оболочек и высушивают.

В чём преимущество зелёной гречки? Благодаря отсутствию обжарки продукт сохраняет больше полезных веществ, объяснила в беседе с «Москвой 24» Марият Мухина. Зёрна содержат:

  • белок;
  • железо;
  • кальций, калий и фосфор;
  • витамины E, PP и группы B и фолиевую кислоту;
  • рутин и кверцетин.

Особенная ценность её — в наличии омега-3 (78 мг на 100 г гречки). Полунасыщенные жирные кислоты замедляют старение, отметила диетолог. Также они:

  • улучшают кровоток;
  • снижают сахар;
  • нормализуют давление.

Пожилым людям для регенерации, синтеза гормонов и антител важно потреблять белковую пищу.

«Усвояемость белка из зелёной гречки очень высокая. В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не повышают резко сахар в крови», — объяснила врач.

Смузи из зелёной гречки

Мухина рекомендовала не жарить и не варить такую гречку, иначе она превратится в обычную. Лучше просто замачивать её в кефире или воде. Полезные свойства тогда точно никуда не денутся.

А ещё из зелёной гречки можно сделать смузи. Для этого вам понадобится блендер. Вот простой рецепт:

  • Пересыпьте зёрна в чашу устройства, но не промывайте. Включите блендер на 3–4 минуты, и пусть измельчает зёрна на пульсирующем режиме.
  • Отправьте измельчённую зелёную гречку в глубокую миску, залейте кипятком и перемешайте. Оставьте на 20–30 минут для разбухания.
  • Перелейте массу в чашу блендера и добавьте мёд любого сорта. Без сладости напиток будет горчить.
  • Влейте в чашу молоко любой жирности, холодное или горячее.
  • Поставьте блендер на 2–3 минуты на пульсирующий режим и разлейте смузи с зелёной гречкой в стаканы.
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