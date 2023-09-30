Каша для пожилых. Врач объяснила, в чём секрет зелёной гречки

Чем полезна зелёная гречка

Итак, зелёная гречка — это обычная гречка, только термически не обработанная в ходе производства. Зёрна просто очищают от жёстких плодовых оболочек и высушивают.

В чём преимущество зелёной гречки? Благодаря отсутствию обжарки продукт сохраняет больше полезных веществ, объяснила в беседе с «Москвой 24» Марият Мухина. Зёрна содержат:

белок;

железо;

кальций, калий и фосфор;

витамины E, PP и группы B и фолиевую кислоту;

рутин и кверцетин.

Особенная ценность её — в наличии омега-3 (78 мг на 100 г гречки). Полунасыщенные жирные кислоты замедляют старение, отметила диетолог. Также они:

улучшают кровоток;

снижают сахар;

нормализуют давление.

Пожилым людям для регенерации, синтеза гормонов и антител важно потреблять белковую пищу.

« Усвояемость белка из зелёной гречки очень высокая . В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не повышают резко сахар в крови», — объяснила врач.

Смузи из зелёной гречки

Мухина рекомендовала не жарить и не варить такую гречку, иначе она превратится в обычную. Лучше просто замачивать её в кефире или воде. Полезные свойства тогда точно никуда не денутся.

А ещё из зелёной гречки можно сделать смузи. Для этого вам понадобится блендер. Вот простой рецепт: