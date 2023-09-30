Каша для пожилых. Врач объяснила, в чём секрет зелёной гречки
Врачи и диетологи не устают нахваливать гречку за её полезные свойства. Но есть зелёная гречка, которая ещё полезнее обычный. Цвет крупы здесь ни при чём. Единственная разница в том, что зёрна зелёной гречки не обжаривают и вообще никакой термической обработке не подвергают. За счёт этого в ней остаётся больше полезного. Врач-диетолог Марият Мухина объяснила, почему зелёная гречка идеально подходит именно пожилым людям.
Чем полезна зелёная гречка
Итак, зелёная гречка — это обычная гречка, только термически не обработанная в ходе производства. Зёрна просто очищают от жёстких плодовых оболочек и высушивают.
В чём преимущество зелёной гречки? Благодаря отсутствию обжарки продукт сохраняет больше полезных веществ, объяснила в беседе с «Москвой 24» Марият Мухина. Зёрна содержат:
- белок;
- железо;
- кальций, калий и фосфор;
- витамины E, PP и группы B и фолиевую кислоту;
- рутин и кверцетин.
Особенная ценность её — в наличии омега-3 (78 мг на 100 г гречки). Полунасыщенные жирные кислоты замедляют старение, отметила диетолог. Также они:
- улучшают кровоток;
- снижают сахар;
- нормализуют давление.
Пожилым людям для регенерации, синтеза гормонов и антител важно потреблять белковую пищу.
«Усвояемость белка из зелёной гречки очень высокая. В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не повышают резко сахар в крови», — объяснила врач.
Смузи из зелёной гречки
Мухина рекомендовала не жарить и не варить такую гречку, иначе она превратится в обычную. Лучше просто замачивать её в кефире или воде. Полезные свойства тогда точно никуда не денутся.
А ещё из зелёной гречки можно сделать смузи. Для этого вам понадобится блендер. Вот простой рецепт:
- Пересыпьте зёрна в чашу устройства, но не промывайте. Включите блендер на 3–4 минуты, и пусть измельчает зёрна на пульсирующем режиме.
- Отправьте измельчённую зелёную гречку в глубокую миску, залейте кипятком и перемешайте. Оставьте на 20–30 минут для разбухания.
- Перелейте массу в чашу блендера и добавьте мёд любого сорта. Без сладости напиток будет горчить.
- Влейте в чашу молоко любой жирности, холодное или горячее.
- Поставьте блендер на 2–3 минуты на пульсирующий режим и разлейте смузи с зелёной гречкой в стаканы.