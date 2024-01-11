Здоровье
01:30, 11 января 2024
1 мин.

Катаракта может появиться в 30 лет. Причины назвал врач

Со временем зрение у многих людей обычно ухудшается, а катаракта возникает в 90% случаев у пациентов 60−70 лет из-за возрастного помутнения хрусталика. Но может случиться и такое, что катаракта появится в 40 лет и раньше. Причиной обычно служит травма головы или другое заболевание. Об этом рассказал врач-офтальмохирург Максим Ладанов.

Катаракта может появиться в 30 лет. Причины назвал врач
© Freepik

Офтальмохирург Максим Ладанов объяснил, по каким симптомам у себя можно заподозрить катаракту.

  1. Размытое зрение, при котором изображение плывёт вблизи или вдали.
  2. Мир выглядит блёклым и постепенно теряет все краски.
  3. Падает острота зрения ночью, потому что хрусталик пропускает меньше света.

Катаракта может возникнуть на фоне другого заболевания, например:

  • глаукомы;
  • астигматизма;
  • близорукости;
  • дальнозоркости.

Лечится катаракта просто, особенно если её не запускать. И даже в совокупности с другими заболеваниями от неё можно так же спокойно избавиться. Самый частый и удобный способ лечения — факоэмульсификация, операция, при которой помутневший хрусталик удаляется с помощью ультразвука, а на его место устанавливается новый искусственный.

Ранее диетолог Василиса Пономарёва рассказывала, какой витамин помогает сохранить здоровье глаз. Узнать о нём можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.