Катаракта может появиться в 30 лет. Причины назвал врач
Со временем зрение у многих людей обычно ухудшается, а катаракта возникает в 90% случаев у пациентов 60−70 лет из-за возрастного помутнения хрусталика. Но может случиться и такое, что катаракта появится в 40 лет и раньше. Причиной обычно служит травма головы или другое заболевание. Об этом рассказал врач-офтальмохирург Максим Ладанов.
Офтальмохирург Максим Ладанов объяснил, по каким симптомам у себя можно заподозрить катаракту.
- Размытое зрение, при котором изображение плывёт вблизи или вдали.
- Мир выглядит блёклым и постепенно теряет все краски.
- Падает острота зрения ночью, потому что хрусталик пропускает меньше света.
Катаракта может возникнуть на фоне другого заболевания, например:
- глаукомы;
- астигматизма;
- близорукости;
- дальнозоркости.
Лечится катаракта просто, особенно если её не запускать. И даже в совокупности с другими заболеваниями от неё можно так же спокойно избавиться. Самый частый и удобный способ лечения — факоэмульсификация, операция, при которой помутневший хрусталик удаляется с помощью ультразвука, а на его место устанавливается новый искусственный.
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