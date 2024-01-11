Катаракта может появиться в 30 лет. Причины назвал врач

Офтальмохирург Максим Ладанов объяснил, по каким симптомам у себя можно заподозрить катаракту.

Размытое зрение, при котором изображение плывёт вблизи или вдали. Мир выглядит блёклым и постепенно теряет все краски. Падает острота зрения ночью, потому что хрусталик пропускает меньше света.

Катаракта может возникнуть на фоне другого заболевания, например:

глаукомы;

астигматизма;

близорукости;

дальнозоркости.

Лечится катаракта просто, особенно если её не запускать. И даже в совокупности с другими заболеваниями от неё можно так же спокойно избавиться. Самый частый и удобный способ лечения — факоэмульсификация, операция, при которой помутневший хрусталик удаляется с помощью ультразвука, а на его место устанавливается новый искусственный.

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