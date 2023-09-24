Кето грипп: почему он настигает худеющих россиян и нужно ли его лечить
Представьте, что вы с энтузиазмом сели на кето диету и с нетерпением ожидаете её результатов. Но через несколько дней после начала диеты вы ощущаете упадок сил: устали, вас мучают головные боли, вы легко раздражаетесь и испытываете трудности с концентрацией внимания. Не переживайте — вероятно, у вас кето грипп. Но такой «диагноз» не заразен и не опасен. Однако он может быть довольно неприятным.
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Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники АБИА Евгения Москалькова рассказала, что кето грипп возникает в результате того, что наш организм начинает использовать в качестве источника энергии жиры, а не сахар.
Большинство людей сталкивается с одним или несколькими симптомами кето гриппа в первую неделю диеты, в особенности на 3-5-ый день. К счастью, такое состояние временное, и вы придёте в норму и скорее всего даже станете еще энергичнее, чем до начала диеты.
Во время диеты, точнее, в её первые дни, вы можете заметить такие симптомы:
- Общая слабость
- Головная боль
- Раздражительность
- Проблемы с концентрацией внимания, спутанность сознания («каша в голове»)
- Отсутствие мотивации
- Головокружение
- Тяга к сахару
- Тошнота
- Мышечные судороги
Тем не менее если принять все надлежащие меры, каждый сможет успешно перенести кето грипп, вне зависимости от тяжести симптомов.
При любом выраженном изменении самочувствия обратитесь к врачу и убедитесь, что у вас нет противопоказаний к данному типу питания.
Врач посоветовала пить достаточное количество жидкости, возможно применение электролитных напитков для восстановления водно-солевого обмена. Не исключайте соль из рациона.