Кето грипп: почему он настигает худеющих россиян и нужно ли его лечить

Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники АБИА Евгения Москалькова рассказала, что кето грипп возникает в результате того, что наш организм начинает использовать в качестве источника энергии жиры, а не сахар.

Большинство людей сталкивается с одним или несколькими симптомами кето гриппа в первую неделю диеты, в особенности на 3-5-ый день. К счастью, такое состояние временное, и вы придёте в норму и скорее всего даже станете еще энергичнее, чем до начала диеты.

Во время диеты, точнее, в её первые дни, вы можете заметить такие симптомы:

Общая слабость

Головная боль

Раздражительность

Проблемы с концентрацией внимания, спутанность сознания («каша в голове»)

Отсутствие мотивации

Головокружение

Тяга к сахару

Тошнота

Мышечные судороги

Тем не менее если принять все надлежащие меры, каждый сможет успешно перенести кето грипп, вне зависимости от тяжести симптомов.

При любом выраженном изменении самочувствия обратитесь к врачу и убедитесь, что у вас нет противопоказаний к данному типу питания.

Врач посоветовала пить достаточное количество жидкости, возможно применение электролитных напитков для восстановления водно-солевого обмена. Не исключайте соль из рациона.