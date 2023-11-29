Хеликобактер пилори: 5 мифов о бактерии, которая живёт у нас в желудке

H. pylori появилась только недавно

Бактерию открыли в 1982 году. Однако она существовала и раньше. Впервые её нашли в желудке египетской мумии, которой примерно 5300 лет. Учёные предполагают, что человеку хеликобактер пилори передали приматы, с которыми те делились пищей.

H. pylori вызывает только язвы желудка

Большинство людей, страдающие от язв желудка или двенадцатиперстной кишки, действительно заражены H. pylori. Но она может вызывать не только язву, а ещё хронический гастрит, функциональную диспепсию, железодефицитную анемию, пептическую язву и даже рак. Тут важно учитывать, что H. pylori повышает риск развития рака желудка, но это зависит от многих факторов, таких как генетика, возраст, пол, образ жизни, добавила эксперт.

H. pylori передаётся через поцелуи

Это самое частое, что можно услышать о хеликобактер пилори. Однако единственный путь передачи этой бактерии — фекально-оральный. Это происходит, если человек не моет руки после посещения туалета или перед едой и не соблюдает другие правила гигиены.

H. pylori полностью уничтожается антибиотиками

Хеликобактер пилори действительно лечат антибиотиками. Однако они не могут полностью устранить эту бактерию. В большинстве случаев она остаётся в желудке. Можно заразиться повторно, а бактерия может быть реактивирована. Также такое может произойти, если ослабеет иммунная система.

H. pylori лечится диетой

Научных доказательств того, что какая-либо конкретная пища или диета может устранить эту бактерию, нет, подытожила Нагиева.