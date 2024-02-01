Здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 10:40
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Хирурги удалили из печени 10-летнего ребёнка пузырь с червём

Беззаботное детство 10-летнего ребёнка испортило плохое самочувствие, из-за которого ему пришлось оказаться в больнице. Врачи стандартно для начала принялись выяснять причину жалоб и обследовали организм. В результате внутри мальчика обнаружили большой пузырь, а в нём — ленточного червя. Рассказываем, как помогали ребёнку и от чего появляется такой недуг.
Хирурги удалили из печени 10-летнего ребёнка пузырь с червём
© mz.mosreg.ru

Проблемой, беспокоящей мальчика, оказалась огромная эхинококковая киста в печени. Она выглядела как большой пузырь с толстыми стенками, внутри которого обитает ленточный червь.

Хирурги успешно провели лапароскопию — через небольшие проколы в брюшной стенке избавили ребёнка и от кисты, и от паразита. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали — будут наблюдать амбулаторно.

Черви чаще всего появляются у домашних животных, а человеку передаются при контакте с ними. Такая начинка организма опасна последствиями в виде нарушения функции печени, сердца и других органов, возможна даже смерть.

Коварность заболевания в том, что на ранних этапах оно протекает незаметно. Обычно человек приходит к врачу уже с крупной кистой в печени. К этому времени у него появляются тяжесть в правом подреберье и желтнушность кожи, а выделения меняют цвет, рассказал лечащий врач мальчика, главный внештатный детский хирург Московской области, заведующий детским хирургическим отделением, к. м. н. Владимир Трунов.

А ранее саратовские медики удалили 12-сантиметрового червя из лба мужчины.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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