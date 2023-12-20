3 важных совета тем, кто впервые становится на коньки от хоккеиста

Первое обязательное правило безопасного катания на коньках — разминка. Перед каждым выходом на лёд уделите ей 15–20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы разогреться, сказал хоккеист.

Второе, что надо помнить, — обучение лучше начинать около борта или в местах, где поменьше народу. Сразу идти в центр катка опасно, предупредил Голдин.

И третье золотое правило — первые шаги на льду лучше делать либо с тем, кто уже хорошо катается, либо с инструктором. Они смогут сразу поставить вам правильную базу. Если вы занимаетесь самостоятельно, вы можете закрепить неправильную технику, от которой потом будет сложнее отучиться, добавил хоккеист в разговоре с «Газетой.ru».

Единственный вид активности, который хочется совершать зимой, — залезать под одеяло с какао и печеньками. Только вот тело за такое вам точно не скажет спасибо. Почитайте, как сохранить любовь к спорту даже в холодное время года.