3 важных совета тем, кто впервые становится на коньки от хоккеиста
Поход на каток — одно из традиционных зимних развлечений. А учитывая популярность фигурного катания, ещё и одно из самых любимых. Увы, этот вид активности не самый безопасный, особенно для новичков. Научиться кататься на коньках без травм можно, если соблюдать 3 правила, рассказал хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин.
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Первое обязательное правило безопасного катания на коньках — разминка. Перед каждым выходом на лёд уделите ей 15–20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы разогреться, сказал хоккеист.
Второе, что надо помнить, — обучение лучше начинать около борта или в местах, где поменьше народу. Сразу идти в центр катка опасно, предупредил Голдин.
И третье золотое правило — первые шаги на льду лучше делать либо с тем, кто уже хорошо катается, либо с инструктором. Они смогут сразу поставить вам правильную базу. Если вы занимаетесь самостоятельно, вы можете закрепить неправильную технику, от которой потом будет сложнее отучиться, добавил хоккеист в разговоре с «Газетой.ru».
Единственный вид активности, который хочется совершать зимой, — залезать под одеяло с какао и печеньками. Только вот тело за такое вам точно не скажет спасибо. Почитайте, как сохранить любовь к спорту даже в холодное время года.