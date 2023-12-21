Холестериновая бомба. Какому блюду нет места на новогоднем столе

Вместо утки и свинины на Новый год можно поесть курицу, в том числе на гриле. Диетолог посоветовала обмазывать кожу горчицей, лимонным соком, специями — так мясо получится сочным и вкусным.

«Не нужно подавать с картофелем, лучше с овощами», — отметила Соломатина в беседе с News.ru.

Специалист подчеркнула, что овощей на новогоднем столе должно быть как можно больше. Причём лучше брать не крахмалистые овощи: листовые салаты, сельдерей, зелёные овощи. На десерт можно сделать домашнее мороженое из замороженных ягод и йогурта. Подойдут также муссы и пастила в виде пирожных без сахара.

Ну и какой Новый год без красной икры? В икре полно витаминов и микроэлементов, которые важны для здоровья сердца, сосудов, нервной системы и иммунитета. Однако деликатес выбирать нужно тщательно. Какой добавки в нём не должно быть ни в коем случае — узнайте здесь.