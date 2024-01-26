Хотите быстро отрастить волосы? Тогда ешьте эти продукты

Что ускоряет рост волос

Белковая пища

В таких продуктах содержатся аминокислоты, которые помогают росту и укреплению структуры волос. Важно есть их регулярно.

Источники: яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена.

Железо

Этот микроэлемент поступает в организм в основном с едой. В наиболее легко усваиваемой форме содержится в продуктах животного происхождения.

Источники: печень, говядина, морепродукты (устрицы, креветки, кальмары), шпинат, гречневая крупа, орехи (как вариант — фундук и кешью).

Цинк

Он также полезен не только для волос, но и для организма в принципе.

Источники: мясо (говядина и баранина), моллюски (устрицы), молочные продукты (сыр, творог и йогурт), семена и орехи (фундук, кешью, миндаль, тыквенные семечки), растительные источники цинка (гречневая крупа, овёс и киноа).

Селен и кремний

Ломкость и выпадение волос может стать проблемой тех, у кого эти микроэлементы в дефиците.

Источники селена: пшеничные отруби, белые грибы, чеснок, оливковое масло, морские водоросли, бобовые, маслины, кокосы, фисташки и кешью.

Источники кремния: рис, пшеница, чечевица, фасоль, кукуруза, морковь, редис, орехи и вода.

Витамины группы B (фолиевая и пантотеновая кислоты)

Важны два — пантотеновая кислота (витамин В5) и фолиевая. В5 требуется больше обычного при физическом и эмоциональном напряжении, а также во время болезни.

Источники В5: печень, арахис, цельное зерно, зерновые ростки, пивные дрожжи, отруби, яичный желток, брокколи, куриное мясо.

Для снабжения организма фолиевой кислотой нужно ежедневно есть свежие овощи.

Антиоксиданты

Важны витамины С и E, а также омега-3 жирные кислоты. С и Е помогают защитить волосы от повреждений из-за свободных радикалов. Специалист объяснила, что организм не запасает витамин С, поэтому он должен постоянно поступать с едой.

Источники витамина С: сладкий перец, брокколи, цитрусовые, чёрная смородина, дыня, томаты, сырая капуста и шпинат.

Источники витамина Е: масла — подсолнечное, хлопковое, шафрановое, кукурузное, а также семена подсолнечника, миндаль и арахис.

Омега-3 нужна для здоровья кожи головы и создания оптимальных условий для роста волос.

Источники омега-3: лосось (особенно дикий), сардины, макрель, треска, сельдь, льняное масло, семена чиа и грецкие орехи.

Пока одни люди интересуются тем, как отрастить длинные косы, другие пытаются понять, почему волосы выпадают как листья с клёна. В последнем помогла разобраться врач-трихолог Ольга Кохас.