Хотите прожить 100 лет? Надо внести в свою жизнь всего 5 изменений
Как стать долгожителем? К сожалению, какой бы образ жизни мы ни вели, многое за нас решили наши же гены. У кого-то организм изначально просто не рассчитан на 100 и больше лет. Но наверняка об этом мы не знаем. Доживать до 90–95 лет под силу даже тем, у кого нет особой наследственности. Для этого достаточно внести 5 изменений в свою жизнь, рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.
Врачи много говорят о важности правильного питания. Предположим, человек начал питаться идеально. Гарантирует ли именно это жизнь до 100 лет? Отнюдь. Ведь долголетие достигается комплексно — меняется не только режим питания, но и в целом образ жизни. Человек обзаводится новыми привычками, а от старых отказывается.
Игорь Строков в беседе с «Медикфорумом» перечислил 5 самых главных изменений в жизни на пути к долголетию:
- Поддерживайте здоровый микробиом. В кишечнике у нас живут триллионы бактерий и микробов, от которых зависит общее состояние организма. Состав этих микроорганизмов влияет на иммунитет, здоровье кожи, пищеварение и на многое-многое другое. Поддерживать число полезных бактерий помогают ферментированные продукты: чайный гриб, квашеная капуста, живой йогурт, кимчи, мисо, кефир.
Также для микробиома полезны какао, гранаты, ягоды, миндаль и шпинат
Станьте оптимистом. Позитивный настрой по жизни может снизить вероятность ранней смерти на 40%, сказал врач. Это не значит, что вам нужно нацепить розовые очки и жить в мире розовых пони. Просто сохраняйте позитивное мышление, когда переживаете жизненные невзгоды.
Начните хорошо высыпаться. Врачи не зря уделяют столько внимания здоровому сну. Если человек плохо спит, у него начинает страдать иммунная система, появляются сердечно-сосудистые заболевания. Если есть проблемы со сном, обратитесь к врачу общей практики.
Начните работать со своим дыханием. Некоторые исследования, отметил Строков, связывают большую ёмкость лёгких с долголетием. Увеличить объём лёгких можно с помощью дыхательных упражнений и медитации.
Начните медитировать. Медитация снижает кровяное давление и улучшает общее самочувствие. Но есть у неё ещё более значительное достоинство — увеличение длины теломер, концевой части нашей ДНК). По словам Строкова, чем длиннее теломеры, тем меньше у человека заболеваний и тем дольше его жизнь.
Некоторые из вас сейчас подумали: да ну эту медидацию. Это что-то сложное и непонятное. На самом деле учиться медитировать может каждый. Какие бывают виды медитации и с чего начать новичку — узнайте здесь.