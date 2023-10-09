Хотите прожить 100 лет? Надо внести в свою жизнь всего 5 изменений

Врачи много говорят о важности правильного питания. Предположим, человек начал питаться идеально. Гарантирует ли именно это жизнь до 100 лет? Отнюдь. Ведь долголетие достигается комплексно — меняется не только режим питания, но и в целом образ жизни. Человек обзаводится новыми привычками, а от старых отказывается.

Игорь Строков в беседе с «Медикфорумом» перечислил 5 самых главных изменений в жизни на пути к долголетию:

Поддерживайте здоровый микробиом. В кишечнике у нас живут триллионы бактерий и микробов, от которых зависит общее состояние организма. Состав этих микроорганизмов влияет на иммунитет, здоровье кожи, пищеварение и на многое-многое другое. Поддерживать число полезных бактерий помогают ферментированные продукты: чайный гриб, квашеная капуста, живой йогурт, кимчи, мисо, кефир.

Также для микробиома полезны какао, гранаты, ягоды, миндаль и шпинат

Станьте оптимистом. Позитивный настрой по жизни может снизить вероятность ранней смерти на 40%, сказал врач. Это не значит, что вам нужно нацепить розовые очки и жить в мире розовых пони. Просто сохраняйте позитивное мышление, когда переживаете жизненные невзгоды. Начните хорошо высыпаться. Врачи не зря уделяют столько внимания здоровому сну. Если человек плохо спит, у него начинает страдать иммунная система, появляются сердечно-сосудистые заболевания. Если есть проблемы со сном, обратитесь к врачу общей практики. Начните работать со своим дыханием. Некоторые исследования, отметил Строков, связывают большую ёмкость лёгких с долголетием. Увеличить объём лёгких можно с помощью дыхательных упражнений и медитации. Начните медитировать. Медитация снижает кровяное давление и улучшает общее самочувствие. Но есть у неё ещё более значительное достоинство — увеличение длины теломер, концевой части нашей ДНК). По словам Строкова, чем длиннее теломеры, тем меньше у человека заболеваний и тем дольше его жизнь.

Некоторые из вас сейчас подумали: да ну эту медидацию. Это что-то сложное и непонятное. На самом деле учиться медитировать может каждый. Какие бывают виды медитации и с чего начать новичку — узнайте здесь.