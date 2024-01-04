Здоровье
08:40, 04 января 2024
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Хотите застать эру разумных роботов? Освойте эти 5 привычек долголетия

Учёные давно доказали, что продолжительность жизни человека лишь на 25% зависит от наследственности. Поэтому по большей части всё в наших руках. Важно отношение к себе и своей жизни: можно как просто плыть по течению, так и постараться сделать всё, чтобы прожить как можно дольше. Сайт The Conversation рассказал, какие привычки ведут к долголетию.

Хотите застать эру разумных роботов? Освойте эти 5 привычек долголетия
© Freepik/freepik

Вот что нужно делать, чтобы продлить жизнь:

  • есть больше растительной пищи;
  • поддерживать здоровый вес;
  • регулярно заниматься спортом;
  • отказаться от курения — и сигарет, и вейпов;
  • больше общаться.

А ещё считается, что дольше живут те, кто чувствует себя счастливым. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь с привычками таких людей.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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