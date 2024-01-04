Хотите застать эру разумных роботов? Освойте эти 5 привычек долголетия

Учёные давно доказали, что продолжительность жизни человека лишь на 25% зависит от наследственности. Поэтому по большей части всё в наших руках. Важно отношение к себе и своей жизни: можно как просто плыть по течению, так и постараться сделать всё, чтобы прожить как можно дольше. Сайт The Conversation рассказал, какие привычки ведут к долголетию.