Хотите снизить холестерин без таблеток? Вот как это сделать

По словам кардиолога и президента Национального общества по изучению атеросклероза Марата Ежова, атеросклероз может развиться у каждого — причём у мужчин он начинается лет на 10 раньше, чем у женщин, но те после наступления менопаузы их быстро догоняют.

Развитие атеросклероза, приводящего к инсультам и инфарктам, могут вызвать различные факторы, на которые человек может повлиять или нет. Пол или наследственность изменить нельзя, а что можно? Риск атеросклероза повышается у людей:

ожирением;

гипертонией;

гиперлипидемией;

вредными привычками (курение и алкоголь).

Чтобы отсрочить развитие атеросклероза нужно:

отказаться от алкоголя и курения;

регулярно двигаться и заниматься спортом;

питаться сбалансированно и правильно, в том числе употреблять 5 порций овощей или фруктов в день.

По словам кардиолога, в умеренном количестве есть можно всё — и яйца, и молочку, и сыр, но упор нужно делать на овощи, особенно капусту и кабачок. При этом врач объяснил, что все лайфхаки могут помочь только до определённого момента и иногда без таблеток не обойтись. Но это должен решать специалист.

Ранее диетолог рассказывал о продуктах, которые могут помочь в контроле холестерина. Узнать о них можно здесь.