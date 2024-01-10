Здоровье
05:00, 10 января 2024
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Хотите снизить холестерин без таблеток? Вот как это сделать

«Плохим» холестерином врачи пугают всех россиян, потому что тот в итоге может привести к инсультам, инфарктам и другим серьёзным состояниям, которые могут закончиться плачевно. Атеросклерозу подвержены так или иначе все, просто с разной интенсивностью, поэтому врач рассказал, что сделать, чтобы отсрочить неизбежное. Например, налегать на свежие овощи и фрукты.

Хотите снизить холестерин без таблеток? Вот как это сделать
© Freepik/pvproductions

По словам кардиолога и президента Национального общества по изучению атеросклероза Марата Ежова, атеросклероз может развиться у каждого — причём у мужчин он начинается лет на 10 раньше, чем у женщин, но те после наступления менопаузы их быстро догоняют.

Развитие атеросклероза, приводящего к инсультам и инфарктам, могут вызвать различные факторы, на которые человек может повлиять или нет. Пол или наследственность изменить нельзя, а что можно? Риск атеросклероза повышается у людей:

  • ожирением;
  • гипертонией;
  • гиперлипидемией;
  • вредными привычками (курение и алкоголь).

Чтобы отсрочить развитие атеросклероза нужно:

  • отказаться от алкоголя и курения;
  • регулярно двигаться и заниматься спортом;
  • питаться сбалансированно и правильно, в том числе употреблять 5 порций овощей или фруктов в день.

По словам кардиолога, в умеренном количестве есть можно всё — и яйца, и молочку, и сыр, но упор нужно делать на овощи, особенно капусту и кабачок. При этом врач объяснил, что все лайфхаки могут помочь только до определённого момента и иногда без таблеток не обойтись. Но это должен решать специалист.

Ранее диетолог рассказывал о продуктах, которые могут помочь в контроле холестерина. Узнать о них можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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