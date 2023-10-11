Хозяйке на заметку. В крови пенсионеров обнаружили причину долголетия

Что сделали учёные? Они отобрали 44 000 человек в возрасте от 64 до 99 лет и наблюдали за ними на протяжении 35 лет. До 100 лет дожили всего 2,7%, это 1224 старичка, причём большинство из них (85%) оказалось женщинами.

Исследователи изучили кровь пенсионеров, концентрируясь на биомаркерах, которые обычно появляются при различных воспалительных процессах, проблемах с метаболизмом, почками и печенью, недоеданием, анемией и другими.

Выяснилась интересная закономерность: у долгожителей уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты был низким уже с 60 лет. А у группы с самой низкой выживаемостью были низкие уровни холестерина и железа, ну и, соответственно, высокий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты.

Но не стоит бежать за фастфудом — под высоким холестерином, помогающим в достижении долголетия, подразумевается общий, а всякие бургеры и картошки фри повысят уровень плохого холестерина. Если он и так в крови зашкаливает, то врач дал совет, как его можно понизить — начать вести правильный образ жизни, принимать статины (только после назначения врача) и добавить в рацион больше цельной пищевой клетчатки, полезных омега-3 жирных кислот, овощей и фруктов.