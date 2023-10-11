Хрен, полба и другие старорусские продукты, которые повысят иммунитет осенью

По его словам, местные овощи, злаки и фрукты содержат те витамины и питательные вещества, которые необходимы именно вам.

«Природа создала их, чтобы мы получили базу недостающих микроэлементов», — пояснил врач.

И привёл в пример исконно русские продукты, которые и помогут с иммунитетом, и просто разнообразят стол:

репа,

хрен,

полба,

толокно,

амарант.

Расскажем о каждом подробнее. Красавица репа — это отличный источник витамина C, а также калия и фолиевой кислоты. Помимо этого, в репе много клетчатки, которая, как и витамины, поддерживает иммунитет и нужна для правильной работы ЖКТ.

Кроме того, в репе есть растительный антибиотик, действующий на грибки, и антимикробное вещество лизоцим.

Хрен тоже настоящая природная аптека. Это растение обладает противовоспалительными свойствами, что особенно важно сейчас, когда наступает сезонная заболеваемость гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ. Хрен, как и репа, полезен для пищеварения и стимулирует желудочно-кишечный тракт.

Любители полбы (это вид пшеницы) тоже могут сказать, что ведут здоровый образ жизни. В этой крупе содержится треть суточной нормы никотиновой кислоты и примерно пятая часть необходимого нам количества кальция, магния, селена и марганца. По словам доктора, полба укрепляет мышцы, стабилизирует гормональный фон и способствует профилактике анемии.

Овсяное толокно — это мука, приготовленная из пропаренных, высушенных и слегка обжаренных зёрен овса. В толокне много клетчатки и белка, а также микроэлементов — магния и железа.

Антиоксиданты и фитохимикаты в толокне помогают борьбе с воспалением и защищают организм от повреждений свободными радикалами. Также толокно помогает улучшить работу сердца и снизить «плохой» холестерин.

И, наконец, амарант. Это древнейшая зерновая культура, правда, не России, а Америки. Её ещё называют пшеницей ацтеков. Амарантовая крупа богата кальцием, калием, магнием, кремнием.

А содержащийся в ней метионин не только улучшает пищеварение, но и нормализует обмен веществ.

«Амарант также содержит клетчатку и антиоксиданты, поддерживает здоровье сердца, снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови», — процитировал Кутушова «Доктор Питер».

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