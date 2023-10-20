Здоровье
18:20, 20 октября 2023
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Хрупкие люди. От каких таблеток ваши кости могут потерять прочность

При остеопорозе кости могут сломаться даже от лёгких нагрузок. Чаще всего болезнь возникает у пожилых, женщин в постменопаузе или как результат врождённой патологии. Но иногда она становится следствием приёма лекарств, предупредила президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

Хрупкие люди. От каких таблеток ваши кости могут потерять прочность
© Freepik/pvproductions

Вот какие лекарства повышают риск развития остеопороза:

  • глюкокортикоиды;
  • антикоагулянты;
  • некоторые психотропные препараты, например, антидепрессанты;
  • препараты, используемые при лечении онкологии,
  • противоэпилептические препараты (при длительном приёме).

Лесняк пояснила, что эти лекарства приводят к потере костной массы, а некоторые — снижают выработку половых гормонов, нарушают метаболизм витамина D или кальция.

Также препараты могут стимулировать созревание остеокластов — клеток, выделяющих специальные ферменты для разрушения старой костной ткани. При их переизбытке разрушение костей ускоряется, сказала врач «Газете.ru».

Как заметить начало остеопороза — читайте тут.

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