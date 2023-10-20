Хрупкие люди. От каких таблеток ваши кости могут потерять прочность

При остеопорозе кости могут сломаться даже от лёгких нагрузок. Чаще всего болезнь возникает у пожилых, женщин в постменопаузе или как результат врождённой патологии. Но иногда она становится следствием приёма лекарств, предупредила президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.