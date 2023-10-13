Хрустите шеей? Врач объяснил, какой звук должен насторожить

Как рассказал News.ru остеопат Александр Евдокимов, грубый патологический хруст в шее — серьёзный повод обратиться ко врачу. Он может возникать из-за отложения солей и остеофитов (наросты по краям суставов) и сигнализирует о смещении позвонков относительно друг друга.

Врач пояснил, что этот хруст похож на перетирание песка или хруст снега. Опасен он тем, что остеофиты, если они есть, могут повредить мягкие ткани, травмировать нервы и дать болевые ощущения в шее. Как правило, такие проблемы возникают у людей с сидячей работой.

Но хруст может быть и естественным явлением, уточнил эксперт. Например, у детей, молодёжи и людей с худощавым телосложением — это обычная история. Всё из-за гиперподвижности позвонка. Никакой патологии в этом нет.

А вот о каких проблемах со здоровьем могут говорить хрустящие пальцы, «Секрет» рассказал в этом материале.