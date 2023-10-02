Худеть не помогает, а лишь бесит. Врач рассказала, почему лучше не считать калории

Эндокринолог и диетолог «МЕДСИ на Белорусской» и «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева объяснила, в чём проблема подсчёта калорий. По факту человечек контролирует всё, что ест, записывает в блокнотик или приложение.

Но стоит ему сорваться (а срываются рано или поздно все), как он начинает себя корить, особенно когда видит могучую разницу в цифрах. А этот стресс превращает похудение в каторгу, хотя подсчёт калорий должен быть полезной привычкой, пишет «Секрет фирмы».

И ладно бы если ещё альтернатив не было, но диетологи уже давно придумали другой способ. Он называется принцип 80/20.

Это значит, что 80% всей поглощаемой за неделю еды должны быть здоровыми и правильными: 1/2 тарелки — овощи или фрукты, 1/4 — белок, 1/4 — цельнозерновые. Такими должны быть хотя бы 2 из 3 приёмов пищи в день.

Оставшиеся 20% отдаются на фантазию и хотелки. Такой праздник можно устроить раз в день.

По этой схеме люди успешно худеют без срывов, единственный нюанс — больше клетчатки и меньше сладких напитков, лучше водички попить.

А чтобы точно не расстраиваться, стоит цели по похудению ставить простые — минус 5–10% своего веса, а не всё и сразу. Важно помнить, что вес набирался постепенно и так же постепенно он будет сходить, иначе это станет сильным стрессом для организма.

Но бывает и такое, что вроде спортом занимаешься, питаешься правильно, а вес всё равно не уходит. В таком случае специалисты советуют проверить три возможные причины: