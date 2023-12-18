Худеющим объяснили, почему нельзя убрать жир с конкретного участка тела
Давно известно, что здоровое подтянутое тело — это результат кропотливой работы. Тем не менее всё ещё находятся те, кто ищет короткий путь избавления от лишнего веса. Один из способов — популярные в интернете короткие ролики, где сказано, что всего одно упражнение поможет «убрать живот» или «накачать кубики». Почему это не работает, рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.
Авторы таких роликов обычно завлекают тем, что какое-то упражнение можно делать всего 5 минут в день, чтобы убрать жир именно с той области, которая вам нужна.
Почему это не работает? Сжигание жира — это процесс глобальный. Он включает в себя правильно подобранную диету, регулярные аэробные тренировки и силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры, пояснил Каневский в разговоре с «Москвой 24».
Он добавил, что у людей с ожирением жир будет уходить постепенно отовсюду, а с какого-то конкретного места.
Кстати, сбросить вес зачастую не так сложно, как потом удержать результат. Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева ранее рассказала, как настроить организм на похудение так, чтобы лишние кило не вернулись.