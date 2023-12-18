Худеющим объяснили, почему нельзя убрать жир с конкретного участка тела

Авторы таких роликов обычно завлекают тем, что какое-то упражнение можно делать всего 5 минут в день, чтобы убрать жир именно с той области, которая вам нужна.

Почему это не работает? Сжигание жира — это процесс глобальный. Он включает в себя правильно подобранную диету, регулярные аэробные тренировки и силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры, пояснил Каневский в разговоре с «Москвой 24».

Он добавил, что у людей с ожирением жир будет уходить постепенно отовсюду, а с какого-то конкретного места.

Кстати, сбросить вес зачастую не так сложно, как потом удержать результат. Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева ранее рассказала, как настроить организм на похудение так, чтобы лишние кило не вернулись.