Хватит это терпеть. Почему нельзя ждать, что головная боль пройдёт сама собой

Вот только несколько характерных причин головной боли:

мигрень — боль обычно пульсирующая, односторонняя, может сопровождаться чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и даже рвотой;

головная боль напряжения — неинтенсивная боль, которая возникает постепенно, нарастает и локализуется в затылке или области лба и сковывает голову как обруч;

высокое внутричерепное давление — боль глубинная и тупая, раскалывающая или пульсирующая, усиливается от физической нагрузки и при поворотах головы, сопровождается рвотой без предшествующей тошноты;

кровоизлияние — боль похожа на взрыв или удар на фоне резкого колебания давления.

Обращать внимание на головную боль важно, потому что она может быть симптомом другого заболевания. Например, головные боли бывают при инфекционном заражении, гипертонии и даже новообразованиях. Так что лучше выяснить и устранить причину головной боли, а не ждать, что всё само пройдёт.

Ещё один повод лечить головную боль — она может стать хронической. Когда мы долгое время терпим, боль начинает репродуцировать сама себя, то есть новый приступ подпитывает следующий, предупредил Алмазов в беседе с изданием «Доктор Питер».

Если вы знаете причину своей головной боли, помогут справиться те методы, которые её устраняют. Если источник неизвестен — лучше проконсультироваться с врачом.

Головная боль — настолько неприятная вещь, что, когда она появляется, нет сил ждать приёма у врача. Хочется сразу же её облегчить. В некоторых случаях это можно сделать без лекарств. Вот два способа.