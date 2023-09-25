Хватит стоять в очередях. Пошаговая инструкция записи к врачу через интернет

Список всего, что нужно для записи к врачу по Сети

Записаться к врачу можно без посещения клиники и похода в регистратуру, отметил правительственный портал «Объясняем.РФ». Однако вам понадобится следующее:

подтверждённый аккаунт на портале «Госуслуги» . Подтвердить учётку можно в онлайн-приложениях банков или с помощью Почты России. В крайнем случае идите в МФЦ.

полис ОМС . Без полиса записаться на приём не получится. Заполняя личный кабинет на «Госуслугах», нужно будет прикрепить туда свой полис ОМС.

прикрепление в поликлинике. Вообще, согласно закону № 326-ФЗ РФ, вы можете обратиться в любу поликлинику в любом городе России, не обязательно быть прикреплённым к ней. Однако касается случаев только экстренной и базовой помощи. Прикрепление позволяет пользоваться услугами медучреждения (в том числе записываться на приём через Интернет) в полном объёме.

Как записать к врачу. Пошаговый алгоритм

Войдите на «Госуслуги». Слева, в верхнем углу экрана щёлкните на раздел «Здоровье». Там появится вкладка «Запись на приём к врачу» — перейдите в неё.

Если вы уже авторизованы, заново заполнять данные не придётся. Просто сверьте их. Учтите, что записаться не получится, если срок действия полиса ОМС истёк или есть ошибка в заполненных данных. Также могут быть временные неполадки на сервисе. К слову, записать можно не только себя, но и ребёнка, родителя, супруга.

Выберите поликлинику, специалиста и время. Для первичного приёма обычного бывает доступен только терапевт, но в некоторых больницах — ещё и гериатр (специалист по здоровью пожилых людей).

Если вы записываетесь через мобильное приложение «Госуслуги», то делать надо всё то же самое. Кликните на вкладку «Услуги» и нажмите на пункт «Здоровье». А дальше — всё по инструкции выше.

Можно ли бесплатно провериться на онкологию?

Онкологические заболевания с каждым годом «молодеют». Но раньше пациент обнаружит болезнь, тем легче будет её побороть. А чтобы «поймать» недуг вовремя, надо обследоваться.

Минздрав рекомендует женщинам и мужчинам с 18 до 39 лет раз в год проходить обследование слизистых рта и губ, состояния кожи, щитовидки и лимфоузлов. Женщинам надо посещать гинеколога или акушера, чтобы распознать первые признаки рака шейки матки.

Поле 40–64 года министерство советует проходить и другие обследования: сдавать кал, делать гастроскопию (проверка желудка, пищевода, 12-перстной кишки), проверять уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови. Женщинам следует проходить маммографию.

Все эти обследования входят в полис ОМС и пациент ни копейки не потратит. Можно позвонить в районную поликлинику, к которой прикреплены, или записаться через Интернет.