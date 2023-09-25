Хватит стоять в очередях. Пошаговая инструкция записи к врачу через интернет
К врачам по-прежнему записываются очно в регистратуре. Но зачем стоять в очередях и тратить на это время? Сегодня оформить талон можно дистанционно, через интернет. Достаточно зайти на сайт «Госуслуги» (или скачать одноимённое приложение), заполнить данные и подтвердить свою учётную запись. Вам понадобится полис ОМС и прикрепление к конкретной поликлинике. Подробнее о дистанционной записи рассказал правительственный портал «Объясняем.РФ».
Список всего, что нужно для записи к врачу по Сети
Записаться к врачу можно без посещения клиники и похода в регистратуру, отметил правительственный портал «Объясняем.РФ». Однако вам понадобится следующее:
подтверждённый аккаунт на портале «Госуслуги». Подтвердить учётку можно в онлайн-приложениях банков или с помощью Почты России. В крайнем случае идите в МФЦ.
полис ОМС. Без полиса записаться на приём не получится. Заполняя личный кабинет на «Госуслугах», нужно будет прикрепить туда свой полис ОМС.
прикрепление в поликлинике. Вообще, согласно закону № 326-ФЗ РФ, вы можете обратиться в любу поликлинику в любом городе России, не обязательно быть прикреплённым к ней. Однако касается случаев только экстренной и базовой помощи. Прикрепление позволяет пользоваться услугами медучреждения (в том числе записываться на приём через Интернет) в полном объёме.
Как записать к врачу. Пошаговый алгоритм
Войдите на «Госуслуги». Слева, в верхнем углу экрана щёлкните на раздел «Здоровье». Там появится вкладка «Запись на приём к врачу» — перейдите в неё.
Если вы уже авторизованы, заново заполнять данные не придётся. Просто сверьте их. Учтите, что записаться не получится, если срок действия полиса ОМС истёк или есть ошибка в заполненных данных. Также могут быть временные неполадки на сервисе. К слову, записать можно не только себя, но и ребёнка, родителя, супруга.
Выберите поликлинику, специалиста и время. Для первичного приёма обычного бывает доступен только терапевт, но в некоторых больницах — ещё и гериатр (специалист по здоровью пожилых людей).
Если вы записываетесь через мобильное приложение «Госуслуги», то делать надо всё то же самое. Кликните на вкладку «Услуги» и нажмите на пункт «Здоровье». А дальше — всё по инструкции выше.
Можно ли бесплатно провериться на онкологию?
Онкологические заболевания с каждым годом «молодеют». Но раньше пациент обнаружит болезнь, тем легче будет её побороть. А чтобы «поймать» недуг вовремя, надо обследоваться.
Минздрав рекомендует женщинам и мужчинам с 18 до 39 лет раз в год проходить обследование слизистых рта и губ, состояния кожи, щитовидки и лимфоузлов. Женщинам надо посещать гинеколога или акушера, чтобы распознать первые признаки рака шейки матки.
Поле 40–64 года министерство советует проходить и другие обследования: сдавать кал, делать гастроскопию (проверка желудка, пищевода, 12-перстной кишки), проверять уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови. Женщинам следует проходить маммографию.
Все эти обследования входят в полис ОМС и пациент ни копейки не потратит. Можно позвонить в районную поликлинику, к которой прикреплены, или записаться через Интернет.