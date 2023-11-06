Китайцы доказали, что их древние таблетки для эрекции на самом деле работают

Опыты провели в Чжэцзянском китайском медицинском университете. Правда, не на стареющих мужчинах, а на пожилых мышах. Им в течение 8 недель давали древний препарат. У подопытных грызунов отслеживали такие показатели, как эректильная функция, половое поведение, качество спермы, уровень половых гормонов, а также состояние яичек.

Оказалось, что таблетки действительно улучшили эректильную функцию, качество спермы и общую половую функцию мышей. А заодно благоприятно повлияли на состояние их почек.

Как отметили учёные, проводившие эксперимент, древнее лекарство потенциально может препятствовать гибели клеток яичек. В конечном счёте это улучшает качество спермы и репродуктивную функцию.

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