Здоровье
09:00, 16 октября 2023
2 мин.

Кофе навынос вынесет ещё и половину здоровья. Врач рассказала о 4 опасностях напитка

Многие любители кофе не очень любят его делать, поэтому предпочитают утолять свою жажду прекрасного в кофейнях. Но современный темп жизни не всегда позволяет остановиться и выпить бодрящую чашечку, зачастую приходится хватать кофе с собой и нестись в офис или домой. Но тут есть опасность для здоровья, о которой рассказала диетолог.

Кофе навынос вынесет ещё и половину здоровья. Врач рассказала о 4 опасностях напитка
© Kelly Sikkema / Unsplash

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова предупредила кофеманов, где можно налететь на проблемы, всего лишь взяв кофе с собой.

Первая опасность

Бумажный стаканчик для кофе на самом деле не такой уж и бумажный — у него есть пластиковая плёнка, которая состоит из полипропилена, полиэтилена или полиэтилентерефталата. Так напиток не вытекает из стакана, но из-за этого в организм вместе с жидкостью может попасть и микропластик. Он, к слову, вызывает:

  • нарушения метаболизма;
  • увеличение веса;
  • развитие диабета;
  • болезни органов ЖК;
  • нарушения эндокринной системы.

Вторая опасность

Не все чистят кофемашину по расписанию — бывает лень, а бывает некогда, а через кофемашину в любом корнере проходит множество людей. Если её не очищают как требуют правила, можно получить кишечную палочку или другую инфекцию.

Третья опасность

Состав кофе, в который могут бахнуть и сахар, и различные добавки, и усилители вкуса. Они не очень полезны для здоровья, к тому же калорийны.

Четвёртая опасность

Время для кофе зачастую выбирают неудачное — до завтрака или обеда, а на голодный желудок его пить нежелательно. Так он только наносит вред, и ни о каких полезных свойствах говорить не приходится.

Как избежать неприятных последствий

  • Если очень любите кофе, лучше готовьте его сами.
  • Если возможности нет, то берите навынос, но пореже.
  • Если и тут никак не получается, то:
  1. Покупайте только в проверенных кофейнях, где кофемашины чистят регулярно.
  2. Берите только в свою тару — керамическую или металлическую (так ещё и дешевле будет).
  3. Выбирайте простой кофе — американо, латте, капучино (всякие хитрые напитки часто делают с порошком, а там полно добавок).
  4. Заходите за кофе только после еды.

Для кофеманов грядут печальные времена — из-за роста цен на зерно специалисты из отрасли вангуют не только подорожание самого напитка, но и ухудшение его качества. Словом, будет невкусно и дорого.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.