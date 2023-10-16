Кофе навынос вынесет ещё и половину здоровья. Врач рассказала о 4 опасностях напитка
Многие любители кофе не очень любят его делать, поэтому предпочитают утолять свою жажду прекрасного в кофейнях. Но современный темп жизни не всегда позволяет остановиться и выпить бодрящую чашечку, зачастую приходится хватать кофе с собой и нестись в офис или домой. Но тут есть опасность для здоровья, о которой рассказала диетолог.
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова предупредила кофеманов, где можно налететь на проблемы, всего лишь взяв кофе с собой.
Первая опасность
Бумажный стаканчик для кофе на самом деле не такой уж и бумажный — у него есть пластиковая плёнка, которая состоит из полипропилена, полиэтилена или полиэтилентерефталата. Так напиток не вытекает из стакана, но из-за этого в организм вместе с жидкостью может попасть и микропластик. Он, к слову, вызывает:
- нарушения метаболизма;
- увеличение веса;
- развитие диабета;
- болезни органов ЖК;
- нарушения эндокринной системы.
Вторая опасность
Не все чистят кофемашину по расписанию — бывает лень, а бывает некогда, а через кофемашину в любом корнере проходит множество людей. Если её не очищают как требуют правила, можно получить кишечную палочку или другую инфекцию.
Третья опасность
Состав кофе, в который могут бахнуть и сахар, и различные добавки, и усилители вкуса. Они не очень полезны для здоровья, к тому же калорийны.
Четвёртая опасность
Время для кофе зачастую выбирают неудачное — до завтрака или обеда, а на голодный желудок его пить нежелательно. Так он только наносит вред, и ни о каких полезных свойствах говорить не приходится.
Как избежать неприятных последствий
- Если очень любите кофе, лучше готовьте его сами.
- Если возможности нет, то берите навынос, но пореже.
- Если и тут никак не получается, то:
- Покупайте только в проверенных кофейнях, где кофемашины чистят регулярно.
- Берите только в свою тару — керамическую или металлическую (так ещё и дешевле будет).
- Выбирайте простой кофе — американо, латте, капучино (всякие хитрые напитки часто делают с порошком, а там полно добавок).
- Заходите за кофе только после еды.
Для кофеманов грядут печальные времена — из-за роста цен на зерно специалисты из отрасли вангуют не только подорожание самого напитка, но и ухудшение его качества. Словом, будет невкусно и дорого.