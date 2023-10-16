Кофе навынос вынесет ещё и половину здоровья. Врач рассказала о 4 опасностях напитка

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова предупредила кофеманов, где можно налететь на проблемы, всего лишь взяв кофе с собой.

Первая опасность

Бумажный стаканчик для кофе на самом деле не такой уж и бумажный — у него есть пластиковая плёнка, которая состоит из полипропилена, полиэтилена или полиэтилентерефталата. Так напиток не вытекает из стакана, но из-за этого в организм вместе с жидкостью может попасть и микропластик. Он, к слову, вызывает:

нарушения метаболизма;

увеличение веса;

развитие диабета;

болезни органов ЖК;

нарушения эндокринной системы.

Вторая опасность

Не все чистят кофемашину по расписанию — бывает лень, а бывает некогда, а через кофемашину в любом корнере проходит множество людей. Если её не очищают как требуют правила, можно получить кишечную палочку или другую инфекцию.

Третья опасность

Состав кофе, в который могут бахнуть и сахар, и различные добавки, и усилители вкуса. Они не очень полезны для здоровья, к тому же калорийны.

Четвёртая опасность

Время для кофе зачастую выбирают неудачное — до завтрака или обеда, а на голодный желудок его пить нежелательно. Так он только наносит вред, и ни о каких полезных свойствах говорить не приходится.

Как избежать неприятных последствий

Если очень любите кофе, лучше готовьте его сами.

Если возможности нет, то берите навынос, но пореже.

Если и тут никак не получается, то:

Покупайте только в проверенных кофейнях, где кофемашины чистят регулярно. Берите только в свою тару — керамическую или металлическую (так ещё и дешевле будет). Выбирайте простой кофе — американо, латте, капучино (всякие хитрые напитки часто делают с порошком, а там полно добавок). Заходите за кофе только после еды.

Для кофеманов грядут печальные времена — из-за роста цен на зерно специалисты из отрасли вангуют не только подорожание самого напитка, но и ухудшение его качества. Словом, будет невкусно и дорого.