Кофейная гуща может спасти от неизлечимого заболевания. Не гаданием единым

По словам автора исследования Джйотиша Кумара, в кофейной гуще содержится кофеиновая кислота, а в ней уже есть углеродные квантовые точки. Именно они умудрились подавить болезнь Паркинсона в пробирке, где её вызвал пестицид паракват.

Понятное дело, что про влияние углеродных квантовых точек на человеческие заболевания пока говорить рано, однако если всё получится, то учёные смогут не только ослаблять симптомы деменции, но и лечить её на ранних стадиях. В будущем исследования и эксперименты продолжатся. Кумар уверен, что возможность лечения нейродегенеративных заболеваний можно обнаружить на молекулярном и атомном уровне.

А пока учёные ищут способ борьбы с деменцией, хорошо бы её избегать всеми способами. Врач посоветовал следить за давлением, потому что при гипертонии риск развития Альцгеймера или Паркинсона возрастает на 42%.