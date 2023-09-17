Когда без удаления нерва не обойтись и почему это не страшно: ответ стоматолога

«Секрет фирмы» выяснил у врача-стоматолога, руководителя клиники «Даймонд» и основателя клинико-образовательного центра «Авиценна» Кристины Межродовой, что, несмотря на то, что депульпирование — довольно распространённая в стоматологии процедура, прибегают к ней только в крайних ситуациях.

Основания для удаления должны быть очень вескими. Например:

глубокий кариес с перфорацией пульповой камеры;

пульпит (воспаление тканей пульпы);

сформированная гранулема или киста;

периодонтит (воспаление тканей, удерживающих зуб в альвеоле);

травмирование зуба с повреждением пульповой полости;

некачественное лечение кариеса, после которого в зубе осталась инфекция;

зубопротезирование коронкой или мостовидным протезом.

Выбор метода лечения зависит от состояния зуба. Иногда требуется простое эстетическое лечение, иногда более серьёзные процедуры, а в некоторых случаях удаление нерва и даже самого зуба.

Удаление нерва применяют только в том случае, если инфекция, развивающаяся в дентине, проникает в пульповую камеру и инициирует там развитие воспалительного процесса.

После удаления нерва зуб больше не связан кровеносными сосудами, а значит не получает никакой подпитки — ни витаминов, ни минералов. Поэтому за ним нужен более тщательный уход.

Что происходит после удаления нерва?

Сейчас в стоматологии применяют максимально безопасные и щадящие методы. Из неприятных последствий можно выделить потемнение эмали и ослабление самого зуба. Первое происходит из-за того, что нервное, кровеносное и лимфатическое питание зуба прекратилось и эмаль со временем может потерять свою белизну. Кстати, ослабление зуба спровоцировано теми же причинами.

При правильном уходе за зубом, контроле за его состоянием и профилактике у стоматолога, зуб без нерва прослужит вам не меньше, чем «полноценные» зубы. Он даже не будет чувствовать холодное и горячее, как обычный зуб.

Так что если вам предложили удалить нерв, значит, это единственный выход для спасения зуба. Сейчас уровень стоматологи в комплексе с профессионализмом и инновациями дошли до такого уровня, что нервничать насчёт болей не стоит. Просто нужно выбирать проверенных специалистов.