Когда без удаления нерва не обойтись и почему это не страшно: ответ стоматолога
Многие люди даже не задумываются о том, что зубы — это полноценный орган нашего тела, имеющий свою нервную и кровеносную систему. Но если начинается кариес, который человек лечить не спешит, то постепенно естественная защита зуба будет разрушена и воспалительно-инфекционный процесс перейдет в пульпу (она же нерв зуба). В современной стоматологии есть техники лечения, которые позволяют сохранить пульпу при лечении зубов, но все, же бывают ситуации, в которых без удаления нерва зуба не обойтись.
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«Секрет фирмы» выяснил у врача-стоматолога, руководителя клиники «Даймонд» и основателя клинико-образовательного центра «Авиценна» Кристины Межродовой, что, несмотря на то, что депульпирование — довольно распространённая в стоматологии процедура, прибегают к ней только в крайних ситуациях.
Основания для удаления должны быть очень вескими. Например:
- глубокий кариес с перфорацией пульповой камеры;
- пульпит (воспаление тканей пульпы);
- сформированная гранулема или киста;
- периодонтит (воспаление тканей, удерживающих зуб в альвеоле);
- травмирование зуба с повреждением пульповой полости;
- некачественное лечение кариеса, после которого в зубе осталась инфекция;
- зубопротезирование коронкой или мостовидным протезом.
Выбор метода лечения зависит от состояния зуба. Иногда требуется простое эстетическое лечение, иногда более серьёзные процедуры, а в некоторых случаях удаление нерва и даже самого зуба.
Удаление нерва применяют только в том случае, если инфекция, развивающаяся в дентине, проникает в пульповую камеру и инициирует там развитие воспалительного процесса.
После удаления нерва зуб больше не связан кровеносными сосудами, а значит не получает никакой подпитки — ни витаминов, ни минералов. Поэтому за ним нужен более тщательный уход.
Что происходит после удаления нерва?
Сейчас в стоматологии применяют максимально безопасные и щадящие методы. Из неприятных последствий можно выделить потемнение эмали и ослабление самого зуба. Первое происходит из-за того, что нервное, кровеносное и лимфатическое питание зуба прекратилось и эмаль со временем может потерять свою белизну. Кстати, ослабление зуба спровоцировано теми же причинами.
При правильном уходе за зубом, контроле за его состоянием и профилактике у стоматолога, зуб без нерва прослужит вам не меньше, чем «полноценные» зубы. Он даже не будет чувствовать холодное и горячее, как обычный зуб.
Так что если вам предложили удалить нерв, значит, это единственный выход для спасения зуба. Сейчас уровень стоматологи в комплексе с профессионализмом и инновациями дошли до такого уровня, что нервничать насчёт болей не стоит. Просто нужно выбирать проверенных специалистов.