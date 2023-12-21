Когда будут новые волны заболеваемости? Прогнозы от врачей

Как рассказал доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев, сейчас сезон заболеваемости и она не остановится до новогодних каникул. Тогда будет небольшой перерыв, а в конце января всё начнётся с начала, только с более низких показателей.

О том же заявила и терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, декабрь традиционно косит всех простудными заболеваниями. На долгих праздниках заражаемость падает, потому что люди сидят дома, а не ходят по детсадам, школам, вузам и офисам. Зато в конце января заболеваемость снова набирает обороты. Вторую же волну стоит ждать в марте.

Сейчас все усиленно заражаются новой болезнью — микоплазмозом. Как по симптомам определить, что это он, читайте здесь. А как от него лучше защититься — можно узнать в этом материале.