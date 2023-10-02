Когда ты немного цветочек. Стало известно о влиянии освещения на сахар в крови у диабетиков

Учёные из Маастрихтского университета, Нидерланды, провели исследование: взяли группу из 13 человек с диабетом II типа, их средний возраст составлял 70 лет. Их поместили в исследовательское учреждение, чтобы контролировать все условия жизни.

Эксперимент длился 4,5 дня. В течение этого времени испытуемые с 8 часов утра до 5 часов вечера находились в комнате с хорошим естественным освещением, а после интенсивность сходила на нет. Ночью же группа находилась в полной темноте.

Спустя несколько дней перерыва учёные повторили эксперимент, но наоборот: теперь пенсионеры находились в комнате с искусственным светом. И разница была заметна — естественное освещение помогало контролировать метаболизм и сахар в крови.

Исследователи планируют продолжать работу в этом направлении, ведь если всё подтвердится, то простой свет сможет помогать не только диабетикам, но и людям с ожирением.

А если кажется, что вы от диабета максимально далеки, то лучше не надеяться на авось и проверить, не входите ли вы в группу риска по этому заболеванию. Ознакомиться с её признаками можно здесь.