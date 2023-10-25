Когда очки не на пользу, а во вред? Объяснила окулист
С возрастом у многих ухудшается зрение, особенно после 45 лет. Впрочем, сохранить его на хорошем уровне можно, если соблюдать несложные правила: вести здоровый образ жизни, правильно подбирать освещение и, если нужно, очки. Ведь неправильно подобранные окуляры могут не то что не пойти на пользу, а даже навредить глазам. Об этом и о том, какие привычки плохо влияют на зрение, рассказала врач-офтальмолог Lahta Clinic Анастасия Укина.
Многие проблемы со зрением требуют консультации врача. Вот почему, заметив, что у вас ухудшается зрение, надо бежать сначала не за очками для чтения или вождения, а к доктору. Только опытный специалист может определить тактику лечения.
Не менее важно соблюдать гигиену зрительной нагрузки, отметила Укина. Если вы подолгу сидите за компьютером или читаете, нужно раз в 20 минут делать перерыв для глаз, а при появлении сухости и дискомфорта в глазах — пользоваться увлажняющими каплями.
Не последнюю роль в здоровье глаз играет и общее самочувствие человека. Снижение остроты зрения может быть одной из побочек таких проблем со здоровьем, как сахарный диабет, артериальная гипертензия и высокий холестерин, предупредила окулист в беседе с порталом pravda.ru.
Хотя не все проблемы с глазами можно вовремя предупредить. Жительница Великобритании неудачно сходила в бассейн и ослепла на один глаз. Во всём виноваты амёбы.