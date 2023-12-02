Когда перерезать пуповину, чтобы не угробить ребёнка? Тут целая наука
Будущие мамочки часто обзванивают роддомы с вопросом, когда именно местные врачи перерезают пуповину? И это не простая блажь, оказалось, что от времени зависит будущее здоровье малыша и даже его жизнь. Во многих роддомах до сих пор перерезают пуповину почти сразу после рождения, чтобы отправить ребёнка на обследование, но учёные против такой тактики.
Специалисты ещё раньше выяснили, что после рождения карапуза стоит подождать пару минут, пока пуповина не перестанет пульсировать, и тогда уже можно резать. Это нужно для того, чтобы у малыша не было анемии — ведь его кровь в этот момент в большом количестве находится в плаценте и ещё не успела перетечь куда нужно.
Но оказалось, есть ещё одна хорошая причина не обрывать связь матери и ребёнка сразу же. Если малыш родился недоношенным, то есть большой шанс того, что он погибнет в первый месяц, не справившись из-за слабого здоровья. Однако если оставить пуповину на пару минут, то риск смертности упадёт на 69%.
Но важно расположить малыша на животе мамы или у папы в руках, чтобы был контакт кожи к коже и карапуз не мёрз и налаживал эмоциональную связь.
А в Калуге на днях настоящая дюймовочка ростом в 136 см и весом в 48 кг родила себе богатыршу. Малышка весила почти 3,5 кг, а ростом вымахала в 52 см. Почитать об этом можно здесь.