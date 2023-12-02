Когда перерезать пуповину, чтобы не угробить ребёнка? Тут целая наука

Специалисты ещё раньше выяснили, что после рождения карапуза стоит подождать пару минут, пока пуповина не перестанет пульсировать, и тогда уже можно резать. Это нужно для того, чтобы у малыша не было анемии — ведь его кровь в этот момент в большом количестве находится в плаценте и ещё не успела перетечь куда нужно.

Но оказалось, есть ещё одна хорошая причина не обрывать связь матери и ребёнка сразу же. Если малыш родился недоношенным, то есть большой шанс того, что он погибнет в первый месяц, не справившись из-за слабого здоровья. Однако если оставить пуповину на пару минут, то риск смертности упадёт на 69%.

Но важно расположить малыша на животе мамы или у папы в руках, чтобы был контакт кожи к коже и карапуз не мёрз и налаживал эмоциональную связь.

А в Калуге на днях настоящая дюймовочка ростом в 136 см и весом в 48 кг родила себе богатыршу. Малышка весила почти 3,5 кг, а ростом вымахала в 52 см. Почитать об этом можно здесь.